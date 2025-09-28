Lo que necesitas saber: La lluvia de este sábado en Iztapalapa dejó precipitaciones de hasta 90.75 mm y se activó la alerta Púrpura.

Este sábado Tláloc se dejó venir en Iztapalapa. Las intensas lluvias de la tarde noche hicieron que la zona oriente de la capital colapsara y estuviera bajo el agua. Además, en la alcaldía se activó la alerta Púrpura.

Colapsa Iztapalapa por fuertes lluvias

De acuerdo con las autoridades, la lluvia de este sábado en Iztapalapa “rompió todos los pronósticos”, dejando precipitaciones de hasta 90.75 mm. Tal cantidad de caída de agua hizo que se activara la alerta Púrpura.

Como en otras ocasiones, la Calzada Ignacio Zaragoza y la Av. Tláhuac fueron unas de las principales avenidas afectadas… quedando completamente bajo el agua y no, no estamos exagerando.

Además, la Línea A del Metro tuvo que suspender su servicio Guelatao a Santa Marta. Tanta fue la afectación que, aun durante la mañana de este domingo, la línea tiene servicio provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.

Calles inundadas en la CDMX // Facebook:Alcaldía Iztapalapa

Y no solo ocurrió en Iztapalapa…

Y aunque esta vez Iztapalapa se llevó la peor parte, las intensas lluvias también dejaron afectaciones en otras alcaldías de la zona oriente de la CDMX.

Tal fue el caso de Tláhuac y la Venustiano Carranza, en donde la caída de agua fue tanta que el sistema de drenaje colapsó y algunas calles se inundaron.





