Be The Match México: Así puedes registrarte para ser donador de médula ósea en el Ciclotón de CDMX

La leucemia es una enfermedad terrible que se ha convertido en la primera causa de muerte en México, entre la población de 15 años o menos, según cifras del INEGI. La esperanza de vida para alguien que la padece puede verse reducida a recibir una donación de médula ósea.

Lamentablemente eso es muy complicado. Ni siquiera el 10% de los pacientes que necesitan esta clase de trasplante logran conseguirlo debido a diferentes factores. Empezando porque el 70% no cuenta con un donador compatible entre sus familiares.

Foto ilustrativa: Getty

Be The Match México y su labor en contra de la leucemia

Afortunadamente existen alternativas como Be The Match México. Se trata de una organización que maneja el mayor registro de potenciales donadores de médula ósea en el mundo.

Gracias a Be The Match, las probabilidades de que un paciente con leucemia encuentre a un donador aumentan, lo que se conoce como hacer match genético. Sin embargo, esos potenciales donadores no salen de la nada, es gente como tú o como yo que se registra para serlo.

¿Cómo puedes convertirte en un potencial donador?

Por acá te vamos a contar cómo ser un donador potencial de médula ósea y tener así la posibilidad de salvar una vida. ¡Podrás hacerlo este mismo domingo 25 de septiembre en el Ciclotón de la Ciudad de México!

Be The Match México tendrá una mesa de registro en el Ángel de la Independencia y podrás acercarte con ellos entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Personal de la organización te explicará todo el proceso, tomarán tus datos y frotarán un hisopo al interior de tus mejillas. ¡Listo!

Foto: Be The Match (Facebook)

Nada más ojo, porque hay ciertos requisitos para registrarse como potencial donador de médula ósea.

Tienes que tener entre 18 y 40 años de edad, gozar de una buena salud y —muy importante— mantener tu compromiso con la donación cuando hagas match genético con algún paciente (lo anterior porque la donación de células madre no es inmediata, pueden pasar meses e incluso años antes de hacer el match).

Foto: Be The Match (Facebook)

“Uno de los principales retos para pacientes en México es la diversidad genética, por ello tu registro puede hacer la diferencia. Mientras más mexicanos se sumen al registro de potenciales donadores, aumenta la probabilidad de que cada paciente encuentre su match genético”.

Foto: Be The Match (Facebook)

Ojalá te animes y te veamos en el Ciclotón este 25 de septiembre. Entre más seamos, mejor.

Ahora que si no puedes ir, hay otras formas de ayudar. Puedes ser voluntario, ayudar a organizar eventos donde la gente se puede registrar como donador o realizar una aportación económica para que puedan continuar con esta maravillosa labor. Te dejamos acá su página web para que conozcas más sobre lo que hacen.