Lo que necesitas saber: A diferencia de la inauguración del Mundial, esta vez la suspensión de actividades en Jalisco solo aplicará para las clases.

México por fin disputó su primer partido en el Mundial 2026… ahora el siguiente rival es Corea del Sur, encuentro que se disputará en Jalisco y debido a que es la primera vez que se juega un partido de esta categoría en el estado, las autoridades anunciaron la suspensión de clases.

México en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Jalisco suspenderá clases por partido de México vs. Corea del Sur

Una vez más, el estado de Jalisco anunció la suspensión de clases con relación al Mundial 2026. Primero por la gran inauguración en la capital del país y ahora, porque el próximo encuentro de la selección mexicana será en tierras tapatías.

Así que toma nota. El próximo jueves 18 de junio, cuando México se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, los estudiantes en el estado de Jalisco no tendrán que ir a la escuela.

“Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y, por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana de Futbol”, informó el gobernador Pablo Lemus.

¿Habrá actividades del sector público?

Eso sí, no se vayan a emocionar de más. Esta nueva suspensión de actividades solo aplicará para las clases en el estado, por lo que el sector gubernamental deberá trabajar con normalidad.

Aunque, a diferencia de la inauguración que comenzó desde antes de mediodía, el partido entre México y Corea del Sur arrancará a las 19:00 horas. Muy seguramente para esa hora ya estarás libre para disfrutar del encuentro.