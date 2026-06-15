Lo que necesitas saber: Según explicó la presidenta, la cancelación de sus actividades en Zacatecas fue por la movilización de integrantes de la SNTE.

Con la novedad de que la agenda presidencial de este fin de semana tuvo modificaciones de última hora… y es que Claudia Sheinbaum canceló sus actividades programadas en Zacatecas ante el aviso de posibles protestas.

Conferencia de Sheinbaum // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla).

Sheinbaum cancela visita a Zacatecas por anuncio de protestas de maestros

Dicen que el miedo no anda en burro. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum suspendió sus actividades públicas programadas para este domingo en Zacatecas.

¿El motivo? Integrantes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron movilizarse para buscar un encuentro con la mandataria durante su visita.

La convocatoria tenía como objetivo entregarle a la presidenta un documento con sus diversas demandas laborales, salariales y de seguridad social que continúan sin resolverse.

Sheinbaum entra en “espíritu mundialista”

Y más allá de la cancelación del evento, lo que está llamando la atención de todo este asunto es que durante su mañanera, la presidenta declaró que reagendó su recorrido para evitar alguna confrontación durante el espíritu mundialista (así como modo party de Samuel García).

“Plantearon que iba a haber alguna interrupción en los eventos, entonces, si estamos en espíritu mundialista (…) hay diálogo, ¿para qué generamos un mal momento?“, declaró.

En fin. Parece que la lucha de los profesores contra el gobierno de México está lejos de terminar.