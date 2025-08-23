Lo que necesitas saber: La peste bubónica es causada por la bacteria Yersinia pestis, presente en animales como ratas, pulgas e incluso ardillas

Seguro has escuchado historias horribles sobre la peste bubónica o la muerte negra, una epidemia que devastó Europa y dio pie incluso a cuentos de terror como si la enfermedad fuera un ente maligno. Bueno, se confirmó un caso en Estados Unidos, específicamente en California.

Portada: La peste vía Penguin Random House.

Hay un caso de peste en California

Se trata de un hombre que vive en Lago Tahoe, condado de El Dorado. El Departamento de Salud Pública de Sacramento confirmó el contagio e indicaron que, en una de esas, agarró la peste tras la picadura de una pulga.

“La peste está presente de forma natural en muchas partes de California (…) es importante que las personas tomen precauciones al aire libre”; declaró Kyle Fliflet, director interino de salud pública de El Dorado, según cita Swissinfo.

Pasa que las autoridades sanitarias consideran que la picadura pudo llegar cuando el hombre acampó recientemente en una zona boscosa. Alertan que eso es muy peligroso considerando que pulgas y roedores silvestres pueden portar la peste.

Foto ilustrativa: Pexels

Entre 3 y 6 de cada 10 personas con peste mueren

Datos de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que entre el 30 y el 60% de las personas que se infectan con peste bubónica, tristemente no sobreviven. En el caso del hombre de California, por fortuna se trata de un caso no grave, pues se recupera en casa bajo estricto cuidado médico.

En países de África donde los recursos son más escasos, las cosas son diferentes, ya que allá sí se registra un alto índice de fallecimientos por la peste bubónica. Que por si te lo preguntas, es causada por la bacteria Yersinia pestis,

Aquí en Sopitas te hablamos hace poco con mayor detalle sobre qué es y cómo se transmite la peste, cuando se registraron más casos en Estados Unidos.