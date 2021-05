Erupción de volcán en el Congo deja más de 20 muertos y miles de desaparecidos

El pasado sábado 22 de mayo, el monte Nyiragongo, ubicado en República Democrática del Congo, entró en erupción provocando la evacuación de miles de personas de los alrededores y al momento ya se contabilizan más de 10 fallecimientos.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios, al momento se sabe de 15 personas que fallecieron por causas relacionadas con la fuerte erupción: el domingo 9 fallecieron por un accidente de tráfico, 4 presos al intentar escapar de prisión y 2 más por quemaduras.

BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting – video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE

— Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) May 22, 2021