Lo que necesitas saber: ¿Estás tendiendo una mala racha y necesitas ayuda? Acá te contamos sobre Contacto Joven, una red nacional de apoyo a la salud mental.

María Eugenia de Diego, Especialista en Desarrollo Adolescente de UNICEF México

La salud mental es fundamental para nuestra capacidad de pensar, sentir, aprender, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir al mundo.

Es más que la ausencia de trastornos mentales, es la base del bienestar de cada persona y tiene un impacto significativo en el presente y el futuro de niñas, niños y adolescentes, así como los de sus familias y comunidades. Una buena salud mental impacta en la calidad de vida y el desarrollo pleno de la población.

Foto: Freepik

La salud mental como pilar fundamental en la vida

A lo largo de su vida, las niñas, los niños y adolescentes experimentan diferentes estados de salud mental y bienestar.

De acuerdo con el estudio Las enfermedades mentales más frecuentes durante la adolescencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el mundo, una de cada siete personas de entre los 10 y 19 años enfrenta un padecimiento mental.

La ansiedad y la depresión son más comunes entre las y los adolescentes mayores (15 a 19 años) que entre los más jóvenes (10 a 14 años). En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2022, 45.8% de las y los adolescentes de entre 10 y 19 años, presenta uno o más síntomas asociados con la depresión.

Foto: Reuters

Durante la pandemia de COVID-19, muchos niños, niñas y adolescentes en México experimentaron situaciones difíciles que les expusieron a nuevos escenarios en los que su salud mental se vio seriamente afectada.

La ENSANUT 2020 reveló que al menos 6.9% de las y los adolescentes han tenido ideas relacionadas con el suicidio y un 6% se ha autolesionado con la intención de quitarse la vida, aunque no lo ha conseguido. Las diferencias por sexo son notables: el 10.2% de las adolescentes ha tenido ideas suicidas frente a 5.1% de los adolescentes y 10.2% de ellas ha intentado quitarse la vida frente al 3% de ellos.

De acuerdo con datos de mortalidad del INEGI, lamentablemente entre el 2019 y 2022 se registró un promedio anual de 705 casos de suicidio de niñas, niños o adolescentes, algunos a los 10 años de edad, aunque prácticamente uno de cada dos ocurre entre los 16 y 17 años.

Para poder afrontar estos retos, UNICEF México, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y universidades de gran reconocimiento en el país, desarrollaron en 2020 Contacto Joven, el primer servicio de salud mental en línea, gratuito y personalizado, dirigido a ofrecer apoyo psicosocial a nivel nacional a adolescentes y jóvenes entre los 13 y 29 años.

El objetivo es apoyarles en el desarrollo y mejora de su salud mental y darles acompañamiento puntual durante y después de la emergencia sanitaria.

Aunque la herramienta se desarrolló en un contexto de emergencia por COVID-19, dadas las necesidades de atención más allá de la pandemia, el servicio continúa en operación, fortaleciéndose y estructurándose alrededor de las necesidades y requerimientos de la población más joven en México.

Foto: Getty Images.

Específicamente, Contacto Joven busca contribuir a mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, pero también de sus comunidades, a través de atención a problemáticas emocionales, canalización a las instancias pertinentes en situaciones de violencia, prevención del consumo de sustancias, consejería sobre salud sexual y reproductiva, apoyo intergeneracional (es decir, entre diferentes grupos de edades) y acciones educativas, lo que ha permitido el acercamiento a escuelas y centros educativos para llevar información sobre cómo mejorar su salud mental.

Para la atención oportuna de esta plataforma, el Instituto Mexicano de la Juventud emite dos veces al año una convocatoria para que jóvenes con formación académica relacionada participen como voluntarios.

Brindar atención de joven a joven y de joven a adolescente es una gran fortaleza del programa, pues elimina brechas generacionales y abona en el entendimiento de las problemáticas, acompañando procesos de escucha, entendimiento y empatía más cercanos a suscontextos.

Las y los voluntarios de Contacto Joven reciben una capacitación extensa y profesionalizada respecto a temas como: salud mental, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, identificación de casos de violencias con perspectiva de género, intervención psicosocial, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, reconstrucción de tejido social, construcción de materiales psicoeducativos y autocuidado, entre otros.

Foto ilustrativa: Pexels.

¿Cómo funciona Contacto Joven? Quienes requieran apoyo psicosocial pueden comunicarse con un profesional voluntario a través de WhatsApp. Posteriormente, un chatbot recoge los datos de registro y un especialista revisa y da seguimiento personalizado a su caso.

La atención es gratuita y se lleva a cabo anónimamente y de forma escrita a través de la misma plataforma. Cuando se detectan casos que requieren atención especial, son referidos ética y puntualmente a instituciones aliadas.

El servicio de Contacto Joven se aloja la plataforma U-Report de UNICEF, herramienta dirigida a empoderar a las y los adolescentes para que ejerzan su derecho a participar, que reúne opiniones e información de manera anónima y confidencial a través de un chatbot en Facebook Messenger y Whatsapp https://mexico.ureport.in/about/ en el que se discuten temas que lespreocupan, como discriminación, cambio climático violencia, igualdad de género, etc.

Desde su creación, Contacto Joven ha atendido 84 mil 004 casos, y los estados con mayor cantidad de usuarios han sido Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y Veracruz agrupados en seis categorías de acuerdo a incididencia:

1. Emociones (36%): Me cuesta trabajo identificar mis emociones y tengo dificultades para expresarlas. Actúo de manera poco controlada. Tengo sentimientos intensos de soledad, abandono, insatisfacción, etc.

2. Estrés (28%): No puedo concentrarme, no puedo dormir, siento desesperación, angustia, tristeza, ansiedad, enojo, frustración, tengo problemas con mi familia o personas importantes para mí, etc.

3. Pensamientos/daño autoinflingido (15%): Durante los últimos días, he tenido pensamientos de acabar con mi vida o hacerme daño.

4. Crisis (13%): Me he enfermado o una persona cercana a mí; perdí a un ser querido; dejé la escuela; perdí mi empleo, etc.

5. Violencia (4%): Durante el confinamiento o posterior a él, mi familia o yo hemos vivido una situación de violencia o abuso sexual.

6. Sustancias (4%): Durante la pandemia o posterior a ella, ha aumentado mi consumo de alcohol u otras sustancias.

La salud mental de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad para México y el mundo. Por ello, UNICEF y sus aliados seguirán impulsando servicios que promuevan su salud emocional, posicionándolos como sujetos de derecho y agentes de cambio activos, capaces de desarrollar habilidades y estrategias en beneficio de sí mismos y de sus comunidades.

Foto: Gaceta FacMed

Si tú o alguien cercano a ti está viviendo un momento difícil en el que requieres atención psicosocial o si simplemente quieres platicar con alguien o necesitas ser escuchada/o, mándanos un WhatsApp con la palabra “CONTACTO” al número +52 55 7900 9669 o dando clic en el siguiente enlace https://wa.link/o6obc8, en donde profesionales jóvenes podrán acompañarte.

Recuerda que nuestro horario de atención es de lunes a domingo entre las 10:00 y 14:00 y las 16:00 y 20:00 horas. No lo dudes, ¡Haz ConTacto!

