Contaminación por combustibles fósiles causó 8 millones de muertes en un año

Siempre ha existido una alerta sobre el uso de los combustibles fósiles, pues las consecuencias se reflejan en el calentamiento global. Aunado a esto, un estudio nos muestra los daños todavía más directos, por así decirlo, sobre los seres humanos. ¿De qué se trata? La contaminación atmosférica generada por la quema de estos combustibles causó al menos 8.7 millones de muertes en todo el mundo en 2018.

Este dato ha sorprendido a la comunidad científica ya que esta cifra es mucho más alta que otras estimaciones. Tan sólo basta verlo de esta manera: una de cada cinco muertes a nivel internacional —durante 2018— se debió a la contaminación atmosférica causada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo.

¿Las fuentes de estos combustibles? La industria y las grandes fábricas a las que se les ha intentado poner un tope mediante el Acuerdo del París —que tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial mediante el tope a las emisiones de gases de efecto de invernadero generadas precisamente por estas industrias.

Muertes causadas por contaminación generada por combustibles fósiles en 2018

Esta información se dio a conocer gracias a un estudio —‘Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion: Results from GEOS-Chem’— publicado en la revista Environmental Research, resultado de una colaboración entre investigadores de la Universidad de Harvard y las universidades Birmingham, Leicester y el University College London.

Y va de nuevo: estos datos sorprendieron a los investigadores porque las 8.7 millones de muertes representan una carga importantísima en las estadísticas de mortalidad y enfermedades.

Por ejemplo, el número de muertes registradas en 2018 a causa de la contaminación atmosférica por combustibles fósiles supera el total combinado de las personas que mueren cada año por fumar o que fallecen a causa de la malaria.

Eso no es todo. A raíz de este estudio se ha podido establecer una relación entre la contaminación del aire —generada por combustibles fósiles— y casos de enfermedades cardíacas, afecciones respiratorias e incluso la pérdida de la vista.

Vale decir que sin las emisiones de combustibles fósiles, la esperanza de vida promedio de la población mundial aumentaría en más de un año.

Sin embargo, la realidad es otra y los datos recuperados de 2018 nos muestran la magnitud del impacto de la contaminación del aire generada por la industria del carbón o el petróleo, por ejemplo.

En términos económicos y de salud también hay implicaciones. De acuerdo con la investigación publicada en la revista Environmental Research, sin la producción de combustibles fósiles los costos en estos sectores se reducirían en caso 2.9 billones.

Combustibles fósiles

En 2019 se publicó en The Lancet —la revista médica-científica que tanto ha sido citada durante la pandemia de COVID-19— el registro de 4.2 millones de muertes por contaminación del aire generada del polvo y humo de los incendios forestales y la combustión de combustibles fósiles.

4.2 millones de muertes por contaminación del aire generada de distintas fuentes, no sólo de los combustibles fósiles. De ahí lo impresionante y preocupante del estudio que arrojó los datos sobre 2018.

Este análisis se realizó con la herramienta GEOS-Chem —un modelo de química de la atmósfera— que cuenta con una alta resolución y ha sido validada mediante la observación en superficie y en aeronaves.

Con GEOS-Chem los investigadores y las investigadoras pudieron segmentar el planeta en áreas pequeñas de 50 kilómetros x 60 y de esta manera estudiar la contaminación atmosférica en cada una de ellas.

Asia

Lo que hallaron es que el mayor número de fallecimientos por contaminación generada por los combustibles fósiles se registró en el este de Asia.