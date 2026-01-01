Lo que necesitas saber: La Fase 1 de la contingencia ambiental del 1 de enero del 2026, se activó en la Zona Sureste del Valle de México.

Para sorpresa de absolutamente nadie, el 2026 inició con una contingencia ambiental ¿La razón? La quema de pirotecnia que gran parte de la población usa para celebrar el año nuevo.

No vamos a negar que se ven muy lindas y todo, pero siempre traen consecuencias al ambiente. Especialmente en en fechas como estas o durante el 15 y 16 de septiembre.

Fuegos artificiales / Fotografía ilustrativa Pexels

Se activa Fase 1 de Contingencia el 1 de enero

La Fase 1 de la contingencia ambiental del 1 de enero del 2026, se activó en la Zona Sureste del Valle de México. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC) en Iztapalapa.

“Debido a que durante la madrugada y la mañana (del 1 de enero) hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles”.

Contingencia ambiental 1 de enero del 2026 / @CAMegalopolis

Las zonas afectadas con la mala calidad del aire en el Valle de México son:

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Amecameca

Atlautla

Ayapango

Chalco

Cocotitlán

Ecatzingo

Juchitepec

Ozumba

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlixpa

Tlalmanalco

Valle de Chalco Solidaridad.

Se recomienda evitar realizar actividades al aire libre, no fumar ni en espacios abiertos o cerrados. Y mantenerse informado sobre la calidad del aire en las cuentas de Aire CDMX, en X @Aire_CDMX y en su página oficial www.aire.cdmx.gob.mx.

Para reducir las emisiones: