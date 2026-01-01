Lo que necesitas saber:
La Fase 1 de la contingencia ambiental del 1 de enero del 2026, se activó en la Zona Sureste del Valle de México.
Para sorpresa de absolutamente nadie, el 2026 inició con una contingencia ambiental ¿La razón? La quema de pirotecnia que gran parte de la población usa para celebrar el año nuevo.
No vamos a negar que se ven muy lindas y todo, pero siempre traen consecuencias al ambiente. Especialmente en en fechas como estas o durante el 15 y 16 de septiembre.
Se activa Fase 1 de Contingencia el 1 de enero
La Fase 1 de la contingencia ambiental del 1 de enero del 2026, se activó en la Zona Sureste del Valle de México. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC) en Iztapalapa.
“Debido a que durante la madrugada y la mañana (del 1 de enero) hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles”.
Las zonas afectadas con la mala calidad del aire en el Valle de México son:
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
- Amecameca
- Atlautla
- Ayapango
- Chalco
- Cocotitlán
- Ecatzingo
- Juchitepec
- Ozumba
- Temamatla
- Tenango del Aire
- Tepetlixpa
- Tlalmanalco
- Valle de Chalco Solidaridad.
Se recomienda evitar realizar actividades al aire libre, no fumar ni en espacios abiertos o cerrados. Y mantenerse informado sobre la calidad del aire en las cuentas de Aire CDMX, en X @Aire_CDMX y en su página oficial www.aire.cdmx.gob.mx.
Para reducir las emisiones:
- En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo enmodode”recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.
- Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.
- Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.
- Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.
- Procurar no usar las chimeneas domésticas.