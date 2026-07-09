Lo que necesitas saber: De acuerdo con la última actualización de las autoridades, tres personas fueron localizadas con vida, una persona fallecida y continúan las labores para la búsqueda de las tres personas desaparecidas.

En una gruta de Cuetzalan en Puebla está ocurriendo una emergencia de la que poco se está hablando. Un grupo de 7 personas quedó atrapado en su interior tras el repentino aumento de un río subterráneo debido a las lluvias.

Búsqueda de personas desaparecidas en gruta // Foto: Gobierno de Puebla.

¿Qué pasó en la gruta en Cuetzalan?

Vamos poco a poco. El martes 7 de julio, una familia originaria de Chignautla quedó atrapada en la Gruta Chichicazapan en Cuetzalan del Progreso tras el repentino aumento de un río subterráneo debido a las lluvias.

De acuerdo con la versión oficial, se tuvo conocimiento de lo ocurrido cerca de las 15:20 horas mediante un reporte de una persona que logró salir de la gruta y pidió auxilio.

Desde entonces, las autoridades y servicios de emergencia se movilizaron al lugar, logrando rescatar ese mismo día a dos personas con vida. Para el miércoles, encontraron sin vida a una persona.

Búsqueda de personas desaparecidas en gruta // Foto: Gobierno de Puebla.

Continúan labores de búsqueda…

Este jueves, equipos de emergencia compuestos por grupos especializados en buceo, espeleología y rescate vertical iniciaron las operaciones de búsqueda desde temperano.

Sin embargo, debido a que nuevamente incrementó el nivel del agua y el pronóstico de lluvia, el personal tuvo que retirarse de forma preventiva. Según las autoridades de Puebla, reanudarán las labores en cuanto sea posible.