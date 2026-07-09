Lo que necesitas saber: Francia se enfrentará al ganador de la llave entre España vs Bélgica.

No hubo revancha. Francia volvió a eliminar a Marruecos del Mundial, tal como lo hizo en las semifinales de Qatar 2022. Esta vez los dejó fuera en Cuartos de Final con goles de Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, quien ya empató a Lionel Messi con 8 goles y eso que falló un penal.

Los franceses se convierten en el primer país clasificado a las semifinales del Mundial 2026. Su rival saldrá del ganador de la llave entre España vs Bélgica, así que se nos viene un duelazo en las semifinales.

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Francia se mantiene firme en su camino para llegar a la final y pelear por su tercera estrella, esa misma que Argentina les arrebató hace cuatro años. Y mientras ellos continúan su camino, Marruecos tendrá que volver a casa. Esta vez no pudo cumplir con el objetivo de jugar semifinales.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

El octavo gol de Mbappé en el Mundial

Kylian Mbappé le marcó a Marruecos su octavo gol en el Mundial 2026. Aunque no pudo vencer a Yassine Bouno desde los once pasos, logró marcar el 1-0 con un disparo desde las afueras del área que no pudo detener el portero marroquí.

Ese gol no solo le dio la ventaja a Francia, también ayudó a ‘Kiki’ a empatar los 8 goles que también lleva Lionel Messi. La pelea por ese botín de oro está más viva que nunca.

Dembélé sentenció la victoria de Francia

Para evitar un empate o una remontada de Marruecos, Ousmane Dembélé clavó el 2-0 para sellar la victoria de Francia. El hombre del PSG siguió el ejemplo de Mbappé y también disparó desde las afueras del área, ese fue el secreto para vencer a Bounou.

Bounou le atajó un penal a Mbappé

Kylian Mbappé dejó escapar la oportunidad de abrir el marcador en el primer tiempo. El árbitro marcó penal después de una falta de Noussair Mazraoui contra Mbappé, quien fue el encargado de cobrar el tiro.

Para mala suerte del francés, su tiro no fue lo suficientemente bueno para vencer a un portero del tamaño de Yassine Bounou.

Francia cumple con las expectativas; gana su partido y avanza a las semifinales. Claramente es un enorme candidato para llegar a la final; acá la pregunta es: ¿Le alcanzará para ser campeón o alguien más le comerá el mandado?