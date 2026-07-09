Lo que necesitas saber: Haaland nació en Inglaterra en el año 2000, por lo tanto tiene doble nacionalidad

Erling Haaland se ha convertido en una de las estrellas principales del Mundial 2026, además de ser uno de los jugadores consentidos de su club, Manchester City, al que llegó gracias a Josep Guardiola, procedente del Borussia Dortmund.

El ‘Androide’ noruego disputa su primera Copa del Mundo con la Selección de Noruega, que no llegaba a un Mundial desde 1998, y para ese entonces Haaland no había nacido. Erling Haaland nació el 21 de julio del año 2000 y el futbol estaba en su destino, ya que su padre también fue futbolista profesional.

Aquí te contamos algunas curiosidades fuera de la cancha que quizá no conocías de Haaland, nuestro ‘Vikingo’ favorito del Mundial.

Erling Haaland con Noruega / Haaland via X

Curiosidades de Erling Haaland que no conocías

1. Haaland pudo jugar para Inglaterra

Haaland nació en Leeds, Inglaterra. En esa ciudad jugaba su padre Alf-Inge Haaland, así que tiene nacionalidad inglesa, pero siempre optó por jugar para Noruega, a donde su familia regresó cuando él tenía cuatro años de edad. ¿Te imaginas una dupla entre Harry Kane y Haaland en la Selección de Inglaterra?

Haaland cuando era niño

2. Practicaba otros deportes

Además de futbol, Erling practicaba otros deportes en Noruega, influenciado por su madre, Gry Marita Braut, quien fue campeona nacional de heptatlón, disciplina que combina pruebas de fuerza, velocidad y resistencia, así que Erling practicó atletismo, salto, ciclismo, balonmano y hasta golf.

3. ¿Quién es la novia de Haaland?

Su novia y pareja es Isabel Haugseng Johansen, con quien suele festejar en la cancha sus partidos más importantes. Ambos crecieron Bryne y jugaron para las filiales de equipo Bryne CF. Haland se unió al club desde los cinco años y ella Ingresó a los 13.

Desde del año 2020 comenzaron a salir, cuando él era jugador del Borussia Dortmund y ella trabajaba en una tienda de moda. La pareja tiene un hijo, nacido en 2024, aunque no realizan muchas publicaciones con el pequeño para proteger su privacidad.

Isabel, la novia de Haaland

4. Haaland consume seis mil calorías diarias

Erling Haaland tiene una dieta alta en calorías. Al día consuma seis mil calorías, equivalentes a tres pizzas, pero lo curioso (y raro) es que las proteínas las obtiene de ’platillos suculentos’ como hígado de res, miel y leche cruda.

5. Duerme 10 horas diarias

Eso del descanso se lo toma muy en serio, por lo cual suele apagar o al menos alejarse de todos los los dispositivos electrónicos durante la noche, antes de ir a dormir para mejorar su descanso, el cual extiende por al menos 10 horas.

El sueño es fundamental para él y casi una obsesión: “Mientras jugábamos a las cartas en los viajes, a él solo se le ve leyendo artículos científicos sobre cómo mejorar su sueño o su dieta“, compartió Maxmilian Wober, su ex compañero en el Salzburgo.

Haaland duerme 10 horas diarias

6. ¿Por qué usa Braut Haaland en su playera con Noruega?

En el Mundial 2026 hemos visto a Haaland con un nombre extra, Braut. En realidad no es un nombre, sino el apellido de su madre. Combinar los apellidos de la madre y del padre (en ese orden) es una tradición noruega, además de un homenaje a su madre.

Braut Haaland con Noruega / Mexsport

7. Interpreta a un Vikingo en una película

Haaland le dio voz a un vikingo en una película animada, llamada ViQueens, que narra las aventuras de dos vikingas que viajan de Noruega a China. Erling interpreta a un vikingo que no podía llamarse de otra manera más que Haaland y se estrena en diciembre de 2026.

ViQueens, la película animada en la que Haaland le da voz a un personaje

8. Tiene una canción

Hay una canción que se ha hecho viral en redes sociales y que nació desde la afición del Manchester City, que seguramente ya has escuchado. ¿Y qué dice esa canción? Acá te dejamos la letra.