El Aeropuerto de Palm Beach ahora se llama Aeropuerto Donald Trump

Lo que necesitas saber: Esta es la primera vez en la historia de EE.UU. que un aeropuerto recibe el nombre de un presidente en funciones

Todo parece indicar que el presidente Donald Trump necesita una caricia al ego cada cierto tiempo. Oficialmente el Aeropuerto Internacional de Palm Beach pasa a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

No le bastó con el intento de rebautizar el Kennedy Center en Washington por “Trump Kennedy Center”. Cosa que, por cierto, un juez federal le negó con una demanda histórica. Ahora el deseo se le cumplió.

¡Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump!

¡Abróchate el cinturón! Como te contamos arriba, a partir de hoy el Aeropuerto Internacional de Palm Beach cambió de nombre a Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

Foto: X @EricTrump

Todo cortesía de su buen amigo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El también republicano firmó una ley en marzo de 2026 para que el Estado tuviera total libertad de nombrar y renombrar los principales aeropuertos de servicio comercial.

Posteriormente, la Administración Federal de Aviación (FFA) aprobó también la medida y hoy ya tenemos el larguísimo nombre Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

¿Cuánto costó el chistecito?

De acuerdo con información publicada por el mismísimo Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en la sección de “Preguntas Frecuentes” en su página web, el cambio de nombre costó 5.5 millones de dólares.

Además, detalla que el estado de Florida aportó 2,75 millones de dólares al proyecto. ¿Quién va a pagar el resto? Según el aeropuerto, no se usarán los impuestos de los buenos contribuyentes ni de los pasajeros.

El resto del dinero se financiará a través del presupuesto operativo y el programa de mejora de capital del Departamento de Aeropuertos local. Entre esos millones ya cuentan el dinero para cambiar la señalización, la imagen de marca y los materiales de comunicación para el público general.

Toda la renovación del Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump se hará por fases, según ellos, sin afectaciones en los vuelos próximos.

Así aterrizó el primer avión en el Aeropuerto Donald Trump

Eric Trump, el hijo de Donlad Trump, compartió que el Trump Force One —el jet privado de la Organización Trump— fue el primer avión en aterrizar en el recién renombrado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump a las 5:01 de la mañana.

“No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país, ni nadie que merezca más este increíble honor. Como hijo y, como alguien que viaja desde este aeropuerto casi diario, siempre me sentiré orgulloso de ver las iniciales DJT“ -X @EricTrump

Foto: X @EricTrump

Dato interesante: El Aeropuerto Donald Trump está a sólo cuatro millas de la residencia del presidente en Mar-a-Lago, a donde viaja muy seguido.

Hasta el momento, el identificador de ubicación de la FFA del Aeropuerto Donald Trump ya cambió de PBI a DJT. Incluso, las principales aerolíneas estadounidenses como United Airlines y Delta Air Lines, ya usan el nuevo código DJT en sus páginas de reserva.