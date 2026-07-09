Hay una regla no escrita de cualquier plan para ver un partido: el chat empieza a sonar horas antes. Que si en tu casa, que mejor en la mía, que quién lleva las bebidas, que si llega uno más… pero hay una pregunta que siempre termina robándose la conversación.

“¿Y qué vamos a comer?”

Nadie quiere quedarse corto, pero tampoco pedir cinco cosas diferentes para que al final todos terminen picando de la misma caja. La misión es encontrar algo con variedad, que se pueda compartir sin pelear, o sí, un poquito, y que no obligue a perderse una sola jugada.

Para esos partidos emocionantes, necesitamos un combo que esté a la altura.

La mejor estrategia no siempre está en la cancha

Los mejores planes suelen ser los más simples: hacer un pedido, abrir las cajas y dejar que cada quien arme su combinación perfecta. Hay quien va directo por las alitas, quien no perdona un buen tender y quien siempre termina diciendo “solo voy a agarrar un pedacito”… para repetir tres veces más.

Pensando en ese momento, Popeyes lanzó la Caja Futbol Lovers, una opción para pedir que reúne un poco de todo en un solo paquete. Por $199 MXN incluye dos piezas de pollo, dos tenders, seis alitas con nuevos sabores, ensalada de col y puré de papa: una combinación que resuelve la pregunta antes de que empiece el primer tiempo.

Popeyes lanzó la Caja Futbol Lovers. Foto: Cortesía Popeyes.

Siempre hay alguien que se adueña de las salsas

Toda reunión tiene sus personajes inevitables: el que llega justo cuando ya repartieron la comida, el que promete “solo una alita” y hace desaparecer media caja, y el más peligroso de todos, quien convierte cualquier bocado en una excusa para probar todas las salsas disponibles y opinar sobre cada una en voz alta.

Por eso vale la pena sumar las Súper Salsotas al pedido y chopear absolutamente todo: pollo, tenders, alitas e incluso las guarniciones. Porque al final los partidos dejan grandes jugadas, sí, pero también esas pequeñas historias que siempre se repiten alrededor de la mesa.

Y lo más probable es que, antes de que acabe el partido, alguien ya esté pensando en repetir la misma jugada para el siguiente encuentro. Así funciona una buena caja: el marcador se olvida, pero la comida no.