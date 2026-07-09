Lo que necesitas saber: Rubén Rocha asegura que los señalamientos de que cuenta con protección federal forman parte de un intento para así afectar su imagen y la de la 4T.

Este jueves 9 de julio, Rubén Rocha Moya utilizó sus redes sociales para tachar los señalamientos respecto a la supuesta protección por parte del gobierno federal y que todo esto forma parte de una ofensiva para afectar su imagen y la del partido de la 4T.

Por medio de un tuit en su cuenta de X, Rocha Moya confirmó que desde el momento en que pidió licencia para ser investigado sin el fuero constitucional, ha permanecido en su domicilio en Culiacán.

Gobernador de Sinaloa // Facebook: Rubén Rocha Moya

¿Qué más dijo Rocha Moya respecto al resguardo federal?

A 69 días de pedir licencia, Rubén Rocha ha afirmado que ha sido objeto de señalamientos que son falsos y que no tienen sustento alguno.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”.

Además, agregó que estas acusaciones forman parte de un intento para así afectar su imagen y la del movimiento de la Cuarta Transformación, pero más que eso, es hacer dichas acusaciones sin sustento alguno.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”.

Durante este tiempo, el gobernador con licencia, Rocha Moya, ha comparecido ante la FGR para así responder preguntas respecto a las acusaciones de EU, respecto a unos presuntos vínculos con el crimen organizado.

Y por último, como se comentó desde el principio, desde el 1 de mayo Rocha Moya ha permanecido en su domicilio y tachó los señalamientos por parte del periodista, Carlos Loret de Mola, de contar con alguna protección por parte del gobierno federal.