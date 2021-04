Daunte Wright: Un joven negro asesinado por una policía en Brooklyn

Otro caso más en Estados Unidos. El pasado domingo por la tarde, 11 de abril, Daunte Wright, un joven negro de 20 años, fue asesinado a tiros por una oficial de la policía de Brooklyn Center, en Minnesota, Estados Unidos.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, los oficiales detuvieron al joven por una simple infracción de tránsito en un semáforo y luego descubrieron que tenía una orden de arresto. Recientemente se publicaron los videos de la cámara corporal que la oficial traía consigo y muestran el momento en que le dispara.

Posteriormente el auto avanzó unos cuantos metros y se estrelló, Wright fue declarado muerto en el lugar.

¿Qué pasó?

Recientemente el jefe de la policía de Brooklyn Center, Tim Gannon, afirmó a los medios de comunicación que la muerte de Wright ocurrió por un disparo accidental.

Explicó que la policía estaba intentando arrestarlo y cuando vio que el joven volvió a subirse a su auto, intuyó que intentaría huir por lo que gritó “taser, taser” varias veces y luego disparó.

El asunto es que en lugar de sacar su arma inmovilizadora, no letal sacó su arma y le disparó.

A pesar de que la prensa cuestionó al funcionario para que revelara la identidad de la oficial que disparó en contra el joven de 20 años, él afirmó que sería inapropiado hacerlo, desatando aún más la ira de los manifestantes.

La estación de policía en Brooklyn Center está a solo 16 kilómetros de donde el explica Chauvin asesinó a George Floyd asfixiándolo con su rodilla.

Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó que estaba siguiendo de cerca la situación, que estaba orando por la familia de Daunte Wright y lamentaba “otra vida de un hombre negro arrebatada por la policía”.

Pero las protestas no se hicieron esperar.

Algunos llegaron hasta el edificio del departamento de la policía para arrojar piedras y otros objetos, se subieron a las patrullas e incluso se registraron destrozos en otras partes de la ciudad, donde fue necesario declarar toque de queda.

Incluso hoy, antes de los toques de queda, cientos de manifestantes salieron a la calle para exigir justicia ante la respuesta de la policía de que su muerte fue “accidental”.

