¡Indignante! En mal estado y en condiciones de abandono es como tienen a una osa infectada por una bacteria, en el zoológico La Pastora de Nuevo León. Aunque claro, ya salieron a decir que le han brindado “la mejor calidad de vida posible”.

Denuncian malas condiciones de osa en Zoológico de Nuevo León

Un nuevo caso de abandono animal dentro de un zoológico ha salido a la luz. En el Zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León, fue captado una osa que se encuentra en malas condiciones.

Cristina Marmolejo, defensora de los animales, denunció en redes sociales las terribles condiciones en las que se encuentra una osa, rodeada de moscas y gusanos.

En el video se puede ver cómo el pobre animal se encuentra en una esquina, con la piel y garras en condiciones de deterioro debido a una enfermedad que padece por todo su cuerpo, incluyendo la cabeza.

Zoológico responde a las acusaciones de abandono…

Como era de esperarse, luego de que las imágenes se hicieran virales, el Zoológico La Pastora compartió un comunicado sobre la situación.

Aseguran que desde hace 2 años que llegó la osa rescatada, se han encargado de “darle la mejor calidad de vida posible dentro de su condición irreversible“.

Además, señalaron que este jueves la Profepa y veterinarios especialistas reevaluarán su estado de salud… aunque hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no ha compartido información al respecto.