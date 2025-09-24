Lo que necesitas saber: Tras la revisión de los 536 mil expedientes en todo el país, la Conagua detectó que la extracción se realiza a través del saqueo de agua sin tener título o permisos.

Un nuevo problema está saliendo a la luz: el huachicol del agua. Y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 52 mil títulos de concesiones de uso legal de aguas nacionales que huachicolean este recurso.

Foto ilustrativa: Pexels.

Detectan 52 mil concesiones de huachicol de agua

Luego del desma… que se armó con el huachicol fiscal y todos los implicados, el país enfrentará un nuevo problema que es aún más preocupante: el huachicol del agua.

No, no es broma. En una entrevista publicada por El Universal, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, reveló que se encontraron 52 mil títulos de concesión de uso legal de agua que lo huachicolean.

Y es que tras la revisión de los 536 mil expedientes en todo el país, la Conagua detectó que la extracción se realiza a través del saqueo de agua sin tener título o permisos.

“Encontramos que los propios municipios no actualizaron sus concesiones de agua, son más de 13 mil y a muchos les toca renovación, lo que nos llevó a abrir el decreto para que se regularicen.”, se lee en la nota.

La falta de agua por la sequía obliga a las familias a pedir pipas a veces muy caras/ Foto de archivo: Gabriela Pérez Montiel de Cuartoscuro.

¿Y cómo se da todo este problema?

Los títulos de concesión que amparan el volumen de agua que pueden utilizar los productores agrícolas, pecuarios, industriales e hidroeléctricas se dan por un cierto tiempo.

La bronca de todo esto es que, una vez que se termina el plazo de la concesión, la gente sigue utilizando el recurso… pero ya sin regulación. Eso ha hecho que también el agua tenga otros usos no permitidos como el llenado de pipas.

De acuerdo con el subdirector, cerca del 66% de los títulos son para el uso agrícola y tras la revisión, la Conagua identificó que el líquido se desvía para campos de golf o balnearios.