Detienen en Polanco a ‘Lobo Menor’, presunto asesino del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador

Lo que necesitas saber: Es líder de ‘Los Lobos’, grupo criminal ligado al CJNG, y lo consideran uno de los asesinos más peligrosos del mundo

Fernando Villavicencio fue candidato a la presidencia de Ecuador antes de ser asesinado. Y uno de los presuntos asesinos cayó nada menos que en Polanco, aquí en la Ciudad de México.

Se trata de un tipo identificado como ‘Lobo Menor’, líder de ‘Los Lobos’, grupo criminal que trabaja de la mano con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Foto: @OHarfuch

Agarraron en Polanco al ‘Lobo Menor’, presunto asesino de candidato presidencial en Ecuador

La noticia fue dada a conocer tanto en México como en Colombia, pues la Policía de ambos países se echaron la mano para agarrarlo.

La única discrepancia es que las autoridades mexicanas lo identificaron como Juan Carlos Montero Mestre, por una identificación colombiana que traía con ese nombre; en Colombia lo tienen como Ángel Esteban Aguilar Morales, pero de que es el ‘Lobo Menor’, lo es.

El trabajo conjunto entre la Policía de México y de Colombia los condujo por toda su ruta desde Medellín e Itaguí hasta la Ciudad de México, donde lo ubicaron en Polanco, una de las zonas más lujosas de la capital mexicana. Ahí se realizó el operativo denominado Jericó para agarrarlo.

“Cuenta con ficha roja de Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio”, reveló Omar García Harfuch. “Agradecemos el apoyo de la Policía de Colombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador”.

Foto: @petrogustavo

Gustavo Petro celebra su captura y extradición

Para nada es poca cosa la detención de este sujeto, pues hasta el presidente de Colombia se pronunció al respecto, celebrando que lo hayan agarrado y rápidamente lo mandaran en extradición para su país.

“La detención con fines de extradición del máximo cabecilla del GAO Los Lobos, uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias Iván Mordisco y los carteles mexicanos; Lobo Menor es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio”, expresó Gustavo Petro.

El mensaje de Gustavo Petro

El asesinato del candidato presidencial en Ecuador Fernando Villavicencio

Fue el 9 de agosto de 2023 cuando Fernando Villavicencio fue asesinado tras salir de un mitin en una escuela de Quito, la capital de Ecuador. Faltaban solo 11 días para las elecciones presidenciales en el país.

Recibió 40 disparos nueve días después de advertir que había recibido una amenaza de alias Fito, capo del Cártel de Sinaloa, por lo que en su momento se relacionó a ese grupo con su muerte.