Lo que necesitas saber: El director de Grupo Vanguardia fue arrestado por supuestamente no acudir a un citatorio del Ministerio Público

Armando Castilla Galindo, director del Grupo Editorial Vanguardia, fue detenido este 9 de enero en Nuevo León. Dicho medio acusa que se trata de un arresto ilegal, por lo que señalan una posible fabricación de delitos en su contra.

Así fue el arresto de Armando Castilla Galindo, director de Vanguardia

Armando Castilla Galindo fue detenido en el aeropuerto de Monterrey cerca de las 10:00 horas de este viernes. Llegaron por él tanto elementos de la Fiscalía de Nuevo León como de la Guardia Nacional; ninguna de esas corporaciones ha dado algún informe al respecto.

“El Director General fue detenido por supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público. Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director”, acusa textualmente Vanguardia.

Foto tomada de vanguardia.com.mx

Denuncian acoso y persecución desde el poder

Y es que el mencionado Grupo Editorial ha expresado públicamente que desde hace varios años existe una persecución en su contra desde altas esferas del poder. Denuncian que tanto su director como más personal del medio han sufrido “acosos judiciales”.

Consultaron con abogados y les informaron que el modo en que Armando Castilla Galindo fue detenido, es la forma típica en que comienza la fabricación de un caso por presunta rebeldía, lo cual hacen ciertas fiscalías para poder arrestar a cualquier persona sin motivos aparentes.

“Vanguardia ha denunciado de forma constante las presiones contra su director y este grupo editorial a causa de demandas desproporcionadas y abusos legales, mismas que se han intensificado hasta lo ocurrido el día de hoy”.

Foto tomada de “VANGUARDIA” (Facebook de Vanguardia MX)

Sociedad Interamericana de Prensa exige la liberación del director de Vanguardia

Una noticia así nos debe preocupar a todos. Un arresto como este es un golpe directo a la libertad de expresión y de prensa, y en los últimos días hemos vivido otros casos que se suman a ese grave problema en México.

Es por ello que organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa se han solidarizado con Vanguardia y exigen la liberación de Armando Castilla Galindo.

“La detención del director general de Grupo Vanguardia de México, Armando Castilla, ocurrida hoy, apunta a una acción arbitraria e ilegal. Reclamamos su liberación inmediata y el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa”, publicó la SIP.

Lo dicho, la Fiscalía de Nuevo León no ha dado información sobre el arresto, de qué se le acusa o cómo sustenta la legalidad de su detención.