Lo que necesitas saber: Carlos Treviño fue sucesor José Antonio González Anaya en la dirección de PEMEX. Estaría relacionado con el caso Odebrecht

La detención de Carlos Treviño fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la presidenta, su gobierno pedirá la extradición del exdirector de PEMEX, para que venga a aclarar su relación con el ya muy conocido caso Odebrecht.

Carlos Treviño exdirector de Pemex / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Era buscado desde 2021

“Ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar”, informó Claudia Sheinbaum, indicando que Carlos Treviño sería procesado en México por “temas de corrupción”.

De acuerdo con La Jornada, Carlos Treviño era buscado desde 2021. Desde aquellas épocas, se solicitó a la Interpol que emitiera ficha roja por si el exdirector de PEMEX se encontraba en el extranjero… y sí. Ahora fue detenido en Estados Unidos.

Carlos Treviño y EPN / FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Exdirector de PEMEX habría recibido más de 4 millones de pesos en sobornos

Carlos Treviño es acusado de actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht… ese que tiene en el bote a Emilio Lozoya, quien también es exdirector de PEMEX y le dejó bien calientito el puesto… para recibir sobornos.

Según Emilio Lozoya, Treviño se embolsó por ahí de 4 millones de pesos en puro soborno. Con tal señalamiento, la FGR quería corroborar información y citó al exdirector de PEMEX, sólo que éste tuvo broncas para asistir a la audiencia… se dio a la fuga, mejor dicho. De ahí, se emprendió su búsqueda, la cual concluyó con su detención.