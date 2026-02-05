Lo que necesitas saber: Diego 'N' estudió la carrera de Derecho.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, informó sobre la detención de Diego ‘N’, alcalde morenista de Tequila. Y si de por sí la noticia de su arresto es grave, las acusaciones en su contra lo son todavía más.

Diego ‘N’ podría estar relacionado con varias extorsiones a cerveceras y tequileras de la región. Eso no es todo, también de ser el líder de una red de corrupción que se dedicaba a desviar fondos y peor aún, de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por allá del 2025, tuvo que rendir su declaración ante la Fiscalía del Estado tras la presentación de la banda Los Alegres del Barranco, quienes proyectaron imágenes de ‘El Mencho’, durante su presentación en el Auditorio Telmex ¿Se acuerdan de aquella polémica? Hasta Estados Unidos les retiro las visas de trabajo.

Fotografía diego_rivera_navarro vía Instagram

¿Quién es Diego ‘N’, alcalde de Tequila?

Diego ‘N’ asumió el cargo de alcalde de Tequila en octubre del 2024 con una coalición entre Morena, PT y PVEM, llamada ‘Sigamos Haciendo Historia’.

Y de acuerdo con la información de su Declaración de modificación

patrimonial del 2023, cuando era regidor; estudió la carrera de Derecho en el ‘Ubitec de Zapopan’ (aunque no encontramos un perfil oficial de la universidad). En aquel entonces su estatus era ‘trunco’, es decir, que no terminó la carrera y tampoco obtuvo su título.

En su declaración negó ser dueño de vehículos, bienes materiales o inversiones, solo incluyó un negocio dedicado a la compra y venta de caballos.

Captura de pantalla vía Instagram

¿De qué acusan a Diego ‘N’?

La detención de Diego ‘N’ junto a tres servidores públicos más: Juan Manuel ‘N’, Director de seguridad pública, Juan Gabriel ‘N’, Director de catastro y predial e Isaac ‘N’, Director de obras públicas, se realizó bajo el Operativo Enjambre, que inició en noviembre del 2024.

El objetivo de este operativo es investigar y detener a aquellos presidentes municipales o funcionarios a nivel nacional, relacionados con el crimen organizado.

Entre las acusaciones en su contra destacan; desvió de fondos, extorsión a empresarios, corrupción y nexos con el crimen organizado, específicamente con el CJNG.

Diego ‘N’, Alcalde de Tequila

Juan Manuel ‘N’, Director de seguridad pública.

Juan Gabriel ‘N’, Director de catastro y predial.

Isaac ‘N’, Director de obras públicas.

Diego ‘N’ ya había estado involucrado en varias polémicas más. Por ejemplo, cuando se le vio usando un reloj de la marca Richard Mille con valor de 3 a 7 millones de pesos.

O cuando organizó una posada en diciembre del 2025 con dinero público, semanas después de declarar que no había fondos para aguinaldos y hasta pidió un ‘adelanto’ del presupuesto del 2026.

Y sin presupuesto, logró regalar un auto con logos de Morena.

El propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue quien confirmó que Diego ‘N’, pidió un adelanto al gobierno estatal luego de que un banco le negó un crédito puente para pagar los aguinaldos.

¿Qué dice Morena de la detención de Diego ‘N’?

Morena tuvo sacar un comunicado luego de la detención de Diego ‘N’, dicen que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los miembros de su partido, por lo que se mantendrán atentos al proceso hasta que se determine o no, la culpabilidad del alcalde.

Eso sí, dicen que Diego ‘N’ tiene derecho a defenderse y presentar todas las pruebas (si es que las hay), para demostrar su inocencia.