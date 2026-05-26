Lo que necesitas saber:

Además de su detención, las autoridades mexicanas también aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

En un nuevo intento por detener el crimen organizado en nuestro país, las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de Isai ‘N’, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y quien cuenta con orden de extradición.

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Detención de Isai “N” // X:@OHarfuch

Detienen a Isai ‘N’, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Nuevamente Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán vuelve a estar en tendencias. Aunque esta vez no se debe a las cartas en las que pide su regreso a México, sino por algo relacionado con su familia…

Mediante redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Isai ‘N’, sobrino del famoso narcotraficante mexicano y quien cuenta con orden de extradición.

Esto como resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con otras instituciones en Nogales, Sonora.

“Asimismo, en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas“, se lee en el post.

Arresto se suma a la lista de detenciones de la familia Guzmán

Esta se trata de una nueva detención de un familiar directo de “El Chapo”, pues recordemos que Ovidio, Joaquín y el mismo Joaquín están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Lo último que se había escuchado sobre esta familia era que las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el líder del grupo criminal de “Los Chapitos”.

Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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