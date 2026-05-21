Lo que necesitas saber: Tras la difusión de videos, las autoridades informaron que 10 personas fueron detenidas, entre las que se encuentra un subdirector, tres agentes de ministerio público, un secretario y cinco elementos policiacos.

En redes sociales están circulando videos que han causado enojo e indignación… y no es para menos, pues en las imágenes se ve a diversos policías de Chiapas torturando a dos personas poniéndoles bolsas de plástico en la cabeza.

Video de policías torturando a dos personas // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Difunden videos de policías de Chiapas torturando a dos personas

Una vez más, las autoridades dando que hablar. Como te adelantábamos, en redes sociales andan circulando videos en los que se ve a elementos de la policía de Chiapas torturando a dos personas.

En el primer video se observa cómo, entre risas, tres elementos de seguridad mantienen sentado a un hombre con su cabeza envuelta en una bolsa negra y que torturan por unos minutos hasta que le dejan respirar nuevamente.

Ahí mismo se puede ver claramente el rostro de dos de los involucrados. Uno de ellos llevando una camisa con las iniciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otro con una playera con el logotipo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El segundo video de tan solo 7 segundos muestra a otros elementos de la FGE sometiendo a otro hombre mientras se encuentra esposado y con la cabeza cubierta con una bolsa transparente.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Tras la difusión de los videos, el mismísimo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, compartió un mensaje a través de redes sociales en el que pidió a la fiscalía intervenir de manera inmediata contra los responsables.

“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, se lee en el post.

Horas más tarde, el titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca, declaró que tras iniciar la carpeta de investigación por los videos de tortura, se detuvieron a 10 personas involucradas.

Entre los detenidos se encuentra un subdirector, tres agentes de ministerio público, un secretario y cinco elementos policiacos, quienes ya se encuentran ante el Ministerio Público.