¿Listo para el Hot Sale 2026? Checa estos tips para detectar ofertas falsas y evitar fraudes

Lo que necesitas saber: El Hot Sale esta por comenzar y con ello tambien las estafas, aquí te dejamos unos tips para evitar ser estafado.

Sin duda, el Hot Sale es la iniciativa de ventas en línea más grande de México… aunque actualmente no solo representa una temporada de ventas altas, sino uno de los momentos donde más ofertas falsas y fraudes salen a la luz.

Y es que a diferencia de otras temporadas como El Buen Fin, el Hot Sale se especializa en compras en línea, por lo que al navegar por la web debes tomar ciertas medidas de seguridad.

Foto: Captura de pantalla

Formas de identificar ofertas falsas

Lo malo del Hot Sale es que te deja vulnerable a cualquier estafa y por eso es importante que no te dejes llevar solamente por los grandes descuentos, ofertas y promociones, y mejor puedas ahorrarte el ser víctima de un gran fraude.

Una forma de evitar estas posibles estafas es evitando entrar a links de dudosa procedencia, como por medio de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, anuncios en redes o SMS en donde te dicen “Tu pedido fue cancelado, entra aquí” o “Confirma tu pago”. También evita escanear códigos QR.

No compartas tus datos bancarios fuera de plataformas oficiales; mucho ojo con soltar tu CVV, código de verificación, NIP o contraseñas bancarias.

Y una forma más de darte cuenta de que es estafa es por medio de las promociones desproporcionadas y precios muy fuera de lo normal; eso también es un indicador de que es una estafa.

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¿Y por qué nada más debo comprar en sitios oficiales?

La forma más segura de comprar durante el Hot Sale es ingresando de manera directa a su sitio oficial, aquí te dejamos la liga.

Para que te asegures de que la página es segura, de entrada debes verificar la URL, duda si el sitio tiene errores ortográficos o el dominio es diferente, porque luego suelen sustituir letras, signos o números, y que la URL contenga el candado de seguridad http en el navegador y, por último, que en la barra del sitio aparezca el signo de un candado.

Y debes considerar las siguientes medidas en tu compra, antes, durante y después de la compra.

Antes de hacer tu compra

Si de verdad quieres aprovechar el Hot Sale y no caer en “ofertones” maquillados, lo mejor es empezar a monitorear precios desde semanas antes. Échale ojo al mismo producto en distintas tiendas al menos 15 días antes del evento para detectar si el descuento es real o si nomás le subieron el precio días antes para hacerte creer que estás ahorrando un dineral. Ya con el historial en mente, será más fácil lanzarte por una compra sin miedo al engaño.

Además, existe la herramienta de Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco, donde puedes revisar si una tienda en línea cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Basta con buscar por nombre comercial, página web o giro del negocio para saber si el sitio es confiable o si podría tratarse de una página fraudulenta.

¿La tienda no aparece? Entonces puedes reportarla mandando un correo a monitoreodetiendas@profeco.gob.mx con el nombre del negocio y la dirección electrónica para que Profeco la agregue al monitoreo.

Si ya le traes ganas a un producto para el Hot Sale, agrégalo a favoritos y activa alertas de precio y disponibilidad. Así te enteras en segundos cuando baje y no tienes que estar actualizando la página cada rato.

En plataformas, revisa siempre la reputación del vendedor, comentarios reales, tiempos de entrega y políticas de devolución. Si la tienda no tiene datos de contacto, solo acepta transferencias o te mete presión para pagar rápido… aguas, porque puede ser fraude.

También activa las notificaciones de tu banco para detectar cualquier compra rara en el momento.

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Durante la compra

No hagas compras conectado a WiFi público si no quieres arriesgar tus datos. Mejor usa tu red de casa o datos móviles para evitar broncas.

También revisa las promociones de tu banco, porque muchas tarjetas lanzan meses sin intereses, cashback y descuentos extra durante el Hot Sale.

Antes de pagar, prueba cupones: algunos aplican en tecnología, moda o categorías específicas y pueden combinarse con promos bancarias para ahorrar todavía más.

Y por seguridad, evita transferencias a desconocidos y de preferencia, paga con tarjeta de crédito o digitales para proteger mejor tus datos.

Foto: Pexels | Hot Sale

Y después de la compra

Si después del Hot Sale notas algo raro en tus cuentas, actúa rápido: bloquea tus tarjetas, cambia contraseñas y contacta a tu banco para reportar cargos no reconocidos.

Guarda capturas, correos y comprobantes de compra, porque pueden servir para levantar aclaraciones y recuperar tu dinero.

Además, puedes denunciar el caso ante Profeco, Condusef o la Policía Cibernética para evitar que más personas caigan en el mismo fraude.