Lo que necesitas saber: Hay una clara diferencia entre lo creen Netanyahu y Trump que significa la firma de un acuerdo de cese al fuego en Gaza.

Día que pasará para la historia y que, dentro de unos años deberá ser revisado para ver qué tanto se cumplió un acuerdo que, en teoría, pondrá fin a la guerra en Gaza. ¿De qué forma? Según Donald Trump, de una que permitirá crear “un nuevo Oriente Medio”.

“The war is over, ok?”: Trump

Hoy por fin fue el día en que se llevó a cabo la firma del acuerdo de cese al fuego en Gaza y el presidente Donald Trump ofreció unas palabras ante el Knesset (el Legislativo de Israel). Entre ovaciones y elogios, Trump aseguró a los políticos israelíes y al primer ministro Benjamin Netanyahu que la guerra ha terminado.

“Este no es solo el fin de una guerra. Es el fin de la era del terror y la muerte, y el comienzo de la era de la fe, la esperanza y la fe en Dios”, afirmó el presidente de Estados Unidos. “Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica”.

Antes de pisar suelo israelí, el presidente Trump se reunió con algunos periodistas. Ahí, se le preguntó sobre las declaraciones de Netanyahu, quien aclaró que la liberación de rehenes ni el repliegue de fuerzas armadas quiere decir que la lucha contra Hamás ha concluido. El presidente estadounidense no lo cree así: “La guerra ha terminado”, aseguró.

Los 20 rehenes vivos que Hamás tenía ya fueron liberados

Las palabras de Trump claramente contradicen a las de Netanyahu, quien cree que el inicio del cese al fuego sólo es un paso para comenzar con lo fuerte del asunto: la reconstrucción y el establecimiento de un gobierno en Gaza… algo que muy probablemente siga generando conflicto.

Por otra parte, medios internacionales confirman que los 20 rehenes con vida que Hamás tenía todavía bajo su control han sido liberados. Esto, después de dos años de mantenerlos en cautiverio.

Los rehenes israelíes fueron entregados a la Cruz Roja antes de ser reunidos con sus familias. Hamás también ha iniciado con la entrega de los cuerpos de rehenes fallecidos durante los meses en que estuvieron en cautiverio.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump / Foto:@netanyahu

Firman acuerdo de paz en Gaza

Ante el desarrollo del acuerdo de cese al fuego, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Donald Trump es “el más grande amigo” que su país haya tenido en su país.

Y se esperaba que Netanyahu estuviera presente en la firma del acuerdo de cese al fuego que se realizará en Egipto. Sin embargo, de último minuto decidió no asistir.

El acuerdo fue cerrado entre Trump, representantes de Hamás y partes conciliadoras. Además, Egipto, Turquía y Catar firmaron una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza.

“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio. (…) Nadie pensó que esto pudiera suceder con el acuerdo histórico que acabamos de firmar. Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas”, mencionó Trump al terminar el protocolo.