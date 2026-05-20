Lo que necesitas saber: A diferencia de otras detenciones de activistas de la Global Sumud Flotilla, esta vez la polémica gira en torno a un video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel.

Después de que se difundiera un video en el que se ve al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, burlándose de los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla, el gobierno italiano convocó al embajador israelí en Roma para aclarar lo ocurrido.

Detención de activistas de Global Sumud Flotilla // X:@itamarbengvir

Polémico vídeo de Ben Gvir y activistas de la Global Sumud Flotilla

Vamos paso a paso. Hace unos días, fuerzas de seguridad israelíes interceptaron varias embarcaciones pertenecientes a la Global Sumud Flotilla. Decenas de barcos la conformaban y buscaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez la polémica no ha sido tanto por la detención, sino por un video compartido en redes sociales en el que se ve al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, burlándose de los activistas.

En las imágenes también se observa cómo integrantes de la flotilla se encontraban atados de las manos y arrodillados. Incluso sobre cómo las autoridades de Israel utilizaban la fuerza para inmovilizarlos.

Italia convoca al embajador israelí para aclarar lo ocurrido…

Ante la situación, la presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni, calificó como inaceptables las imágenes compartidas por el ministro israelí.

Además de informar que el gobierno de Italia exigió disculpas por el trato a los integrantes de la Global Sumud Flotilla y convocó al embajador de Israel en Roma para aclarar de manera formal sobre lo ocurrido.

“Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes, entre los que se encuentran muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad de la persona“, señaló.

En fin. Habrá que estar al pendiente de la situación que viven los 430 activistas detenidos por Israel. Y más después de que se revelara que entre todos los retenidos se encuentran mexicanas…