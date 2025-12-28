Lo que necesitas saber: Esta reunión se da luego de un marivo ataque de Rusia a Kiev... pero con Trump señalando que Ucrania también ha atacado territorio ruso. Así que, están a mano.

Hace meses, Trump decía con firmeza que la paz en Ucrania estaba cerca… y no sucedió. Ahora lo dice con un muy desganado ánimo y eso sólo hace pensar que no, no habrá acuerdo de cese al fuego este 2025 y, quizás, la cosa ni cambie mucho en 2026…

O quién sabe, podría cerrarse un acuerdo pronto (o todo lo contrario). Así se está manejando Trump…

Foto: @POTUS

“Tenemos los elementos para llegar a un acuerdo”: Trump

Antes de ponerse en modo “adiós año viejo”, Donald Trump recibió en su mansión de Mar-a-Lago al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski… y lo hizo nomás para no dejar de hacer algo en domingo, ya que, por lo que mencionó antes de encerrarse con el líder ucraniano, no hay acuerdo de paz a la vista… hay lo necesario, pero no se dará (por el momento), insinuó.

“Creo que tenemos los elementos para llegar a un acuerdo”, aseguró Trump, reconociendo que resolver las cosas entre Rusia y Ucrania no es tan fácil como él esperaba: ha resultado “difícil”, señaló… pero “lo lograremos”.

Reunión entre Trump y Zelenski // X:@WhiteHouse

“Creo que estamos en las etapas finales”

Donald Trump fue cuestionado por los periodistas si cree que esta vez Vladimir Putin habla en serio cuando señala que quiere la paz entre Rusia y Ucrania: “Sí, creo que él sí. Creo que ambos lo hacen”.

Para dejar claro lo desganado de su mediación para un acuerdo de paz en Ucrania, Trump aclaró que no tiene un plazo para ello. “¿Saben cuál es mi plazo?, poner fin a la guerra”.

Donald Trump y Volodimir Zelenski / Captura de pantalla



“Creo que estamos en las etapas finales. Creo que estamos en la fase final de las conversaciones y ya veremos. De lo contrario, esto durará mucho tiempo. Terminará o durará mucho tiempo, y millones de personas más morirán”.

Antes de reunirse con Zelenski, Donald Trump tuvo una llamada telefónica con Vladimir Putin. Adelantó que le informará sobre lo que platicaron al líder ucraniano… y luego de la reunión con éste, volverá a platicar con el presidente de Rusia, para mantenerlo al tanto.