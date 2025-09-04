Lo que necesitas saber: El Elevador de la Gloria tiene una distancia de 275 metros.

Portugal declaró luto nacional por un trágico accidente en el Elevador de Gloria, un funicular famoso de aquel país, dejó un saldo de 16 personas muertas y al menos 20 heridos. Se desconocen las causas que acabaron con la vida de varios turistas, sin embargo, el gobierno ya inició con las investigaciones.

Y por si se preguntan ¿Qué es un funicular? Se trata de un transporte sobre rieles, una especie de mini tren, con dos cabinas contrapesadas. Funciona con un cable motorizado para mover cada una. Se utiliza comúnmente para desplazarse en calles con pendientes muy pronunciadas.

Tragédia en el Elevador de Gloria de Portugal

Durante la noche del miércoles 3 de septiembre, el funicular del Elevador de la Gloria se descarriló, mientras que, la otra cabina, la que hace el contrapeso, se estrelló contra las paredes. Según varios testigos, ‘quedó completamente destruido’ y ‘golpeó como una roca’.

Entre las víctimas hay ciudadanos locales, de Alemania, España, Canadá, Francia, Italia, Suiza, Marruecos, Corea del Sur y Cabo Verde. Las autoridades confirmaron que no hay menores de edad entre los fallecidos. La empresa encargada de operar el funicular confirmó que uno de sus trabajadores también perdió la vida.

“Con profunda tristeza y consternación me dirijo a todos en este momento difícil. Ayer, Portugal se vio sacudido por un terrible accidente: el descarrilamiento del ascensor de Glória en pleno corazón de Lisboa. Esta es una de las mayores tragedias humanas de nuestra historia reciente“. Dijo Luis Montenegro, primer ministro de Portugal.

El Elevador de la Gloria es usado para llevar a los turistas locales e internacionales por la Calzada de la Gloria, tiene una distancia de 275 metros y fue declarado monumento nacional en el 2002.

Las autoridades ya comenzaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y como medida preventiva suspendieron los servicios de otros tres funiculares.

Es un de los accidentes más trágicos registrados en el funicular, prácticamente todas las personas dentro sufrieron lesiones, tiene una capacidad para 40 personas.