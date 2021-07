Embajador de Israel rechaza que se proteja a Zerón: “No hay consideraciones políticas en extradición”

Luego de que The New York Times difundiera información que acusa que Israel no le hecha la mano a México para extraditar a personajes que tienen cuentas pendientes, sólo porque se apoyó ante la ONU la investigación de acusaciones de crímenes de guerra cometidos contra Palestina, el embajador del país de medio oriente ya saltó.

Por medio de su cuenta Twitter, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, señaló que lo publicado por The New York Times en el artículo “Tomás Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel” es falso… es decir, que no hay el “forcejeo diplomático” que señala el texto firmado por Ronen Bergman y Oscar López.

“Quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos”, indica el diplomático en la serie de mensajes escritos en su cuenta Twitter.

“Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición. Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí”, asegura Zvi Tal.

En el artículo del New York Times (publicado primero el 15 de julio en su versión en inglés, luego actualizado en español el día 17) se indica, “con base en un funcionario”, que Israel no ha tomado ningún tipo de medida (ni con el pedido de extradición hecho por las autoridades mexicanas, ni con el pedido de asilo hecho por Tomás Zerón), “a manera de toma y daca diplomático en contra de México, que ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos”.

Pese a que ambos pedidos supuestamente están a paso de tortuga, el funcionario entrevistado por el medio estadounidense señala que el asilo solicitado por Zerón está siendo investigado… y en una de ésas, podría estar justificado. Sin embargo, en lo que toca al pedido de asilo, éste tiene peor pinta: “¿Por qué habríamos de ayudar a México?”, dijo el funcionario de Israel.

Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (según el NYT, “equivalente mexicano del FBI”) es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa… además, es investigado por malversación de unos 50 millones de dólares, relacionados con otro caso. Y bueno, aunque cuenta con orden de aprehensión, nomás no se le ha podido traer a México para ajustar cuentas (lleva dos años en Israel, por cierto).

Sin mencionar cuáles son, entonces, las razones por las que todavía las autoridades de Israel no han respondido al pedido de echar pa’ acá a Zerón, el embajador Zvin Tal se limitó a señalar que no existe ningún retraso de parte de lado israelí. “El objeto del diálogo entre las autoridades competentes israelíes y mexicanas es asegurar que la petición de extradición sea debidamente ingresada y considerada”.

Otro que es buscado por las autoridades de México y que está refugiado en Israel es el exdiplomático Andrés Roemer… sobre este caso, el embajador israelí no mencionó nada.