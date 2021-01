En imágenes: Guatemala frena la caravana migrante con golpes y gas lacrimógeno

El pasado 14 de enero salió a la luz la información de que una nueva caravana migrante partió de Honduras con el objetivo de llegar a Estados Unidos cuando Donald Trump ya le haya cedido el puesto a Joe Biden (al fin). Sin embargo, su travesía no ha sido nada fácil no sólo por el riesgo que implica hacerla en plena pandemia, también porque las fuerzas de seguridad no les están dejado el paso libre, especialmente en Guatemala.

Caravana migrante llegó a Guatemala

Resulta que durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, la caravana migrante logró atravesar el puesto fronterizo conocido como El Florido, para ingresar al territorio de Guatemala, según informa la agencia EFE.

Pero este domingo, cuando intentaron avanzar sobre una carretera en el Departamento de Chiquimula, se toparon con una barrera conformada por el Ejército y la Policía Nacional Civil de aquel país y las cosas se pusieron feas.

Este es el momento en el que esta mañana migrantes hondureños en la frontera con Guatemala intentan romper cerco policial sin lograrlo. Situación muy tensa. Vía ⁦@AztecaNoticias⁩ pic.twitter.com/lGOhwiiZid — Monica Garza (@monicagarzag) January 17, 2021

Pasa que tanto pues la mencionada agencia, como las imágenes que ya circulan por todos lados, dejan bien clarito que las autoridades de Guatemala no hicieron retroceder a la caravana migrante por las buenas. Las Fuerzas de Seguridad se valieron de golpes y gas lacrimógeno para frenar de fea forma su avance.

Fuerzas de seguridad frenan caravana migrante en Guatemala con gas lacrimógeno y palos #AFP https://t.co/RsQVumu7Rg pic.twitter.com/3hKgeu9mTx — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 17, 2021

No hay reporte preciso de lesionados y detenidos

El Instituto Guatemalteco de Migración ya confirmó que varias personas que conformaban la caravana migrante resultaron heridas, aunque todavía no se especifica el número exacto de lesionados ni cuál es su estado de salud; tampoco han informado el número exacto de detenidos tras el enfrentamiento con el Ejército y la Policía de Guatemala.

Guillermo Díaz, director del mencionado Instituto Guatemalteco de Migración, expresó que uno de los argumentos para frenar a la caravana migrante está relacionado precisamente con el coronavirus: “Estamos preocupados con esta situación que de alguna manera pone en riesgo a la población en términos de salud”, señaló.

Caravana migrante, Chiquimula, Guatemala

La calamidad en la que han quedado miles de personas en Honduras, les lleva a tomar la decisión de irse. Aunque el sueño es una pesadilla. pic.twitter.com/Q48T4xDLB0 — Gilda Silvestrucci (@GildateleSUR) January 17, 2021

⚠️🚨Esto está pasando en Vado Hondo, Chiquimula. La #CaravanaMigrante intentó romper el cordón que les impedía el paso y el @Ejercito_GT respondió con macanazos y bombas lacrimógenas. 📹@MigracionGuate pic.twitter.com/CAz3NvF2zY — Jody García (@JodyReporta) January 17, 2021

México ya se prepara…

Y en caso de que preguntes si las autoridades mexicanas están tomando sus medidas, bueno, el Instituto Nacional de Migración informó que hay un importante despliegue de su personal, de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, en los diferentes puntos fronterizos por donde la caravana migrante podría intentar ingresar a México.

Puntos como El Ceibo, en Tabasco; así como el río Suchiate y el puesto de Ciudad Hidalgo, están fuertemente vigilados durante las 24 horas del día para garantizar el ingreso “regular y ordenado” de los migrantes a México.

@INAMI_mx realiza despliegue de personal en el punto fronterizo, El Ceibo, #Tabasco con el objetivo de mantener una vigilancia de 24 horas con apoyo de la @GN_MEXICO_ y @SEDENAmx y así garantizar una migración segura, ordena y regular con respeto a #DDHH y protocolos sanitarios. pic.twitter.com/QhwpgQvF2o — INM (@INAMI_mx) January 17, 2021

A fin de hacer cumplir la Ley de Migración y su reglamento, el @INAMI_mx continúa con el operativo de vigilancia 24 horas 🚨 en #ElCeibo, #Tabasco. Elementos del INM, @GN_MEXICO_ y @SEDENAmx colaboran para mantener una migración regular en la zona. pic.twitter.com/DVhNk4kMkn — INM (@INAMI_mx) January 17, 2021

¿Y vienen muchos migrantes? Pues aunque el número ha disminuido notoriamente desde que salieron de Honduras (cuando eran unos 9 mil), cálculos oficiales indican que la caravana todavía está conformada por unas 6 mil personas.