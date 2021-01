“No es abuso”: Gatell justifica que ‘Servidores de la Nación’ reciban la vacuna contra COVID-19

No cabe duda que una de las mejores noticias que nos dio el 2020 fue que la vacuna contra el coronavirus llegó a México días antes de terminar el año. Sin embargo, la polémica no podía faltar, pues rápido salieron a la luz casos de influyentismo, así como la noticia de que los llamados “Servidores de la Nación” están siendo vacunados pese a no pertenecer al personal médico que lucha en la primera línea contra el COVID-19.

Los “Servidores de la Nación” se sirvieron de la nación y con la cuchara grande. Es una absoluta vergüenza que en sus uniformes y credenciales porten efigies de los héroes de la patria. pic.twitter.com/mv0jopakRJ — Daniel Rangel (@DannyRangelGDL) January 17, 2021



Cuando hablamos de los “Servidores de la Nación”, nos referimos a ese personal adscrito a la Secretaría de Bienestar que apoya en la aplicación de los programas sociales del gobierno de AMLO, y quienes estuvieron envueltos en la polémica con el INE hace un par de años por andar haciendo “promoción personalizada” al mandatario al usar su imagen y nombre en los uniformes (cosa que no está bien porque la Constitución prohíbe esa práctica en la comunicación social).

Servidores de la Nación ya recibieron la vacuna contra COVID en al menos cuatro estados

Pero bueno, regresando al tema, resulta que este fin de semana explotó la polémica porque Reforma publicó una nota donde señala que este grupo de personas está recibiendo la vacuna contra COVID-19 a pesar de que en esta primera etapa se anunció que solamente la recibirían los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Tan fuerte anda en la polémica que uno de los principales opositores de AMLO, Felipe Calderón, compartió en Twitter la nota del citado medio subrayando que, al parecer, el Gobierno Federal tiene “prioridades” y por eso anda vacunando a los Servidores de la Nación.

Hay prioridades: vacunan a ‘Servidores de la Nación’ – Vía @reforma

https://t.co/Aaq6RPrmm6 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 17, 2021

Los “servidores de la Nación”, o sea, los operadores electorales de Morena-Gobierno, sí están siendo vacunados.

No tiene madre el uso electorero de la vacunación en México. Via @Reforma pic.twitter.com/KEZtjNAsnX — Raúl Tortolero (@raultortolero1) January 17, 2021

El reportaje de Reforma señala que este personal está encargado de vigilar la vacunación contra COVID-19 pues forma parte de las llamadas “Brigadas Correcaminos“… peeeero, ya fueron captados recibiendo también la vacuna en al menos cuatro estados.

Gatell ya explicó el asunto…

Pero como siempre pasa cuando sale a la luz información así de delicada, es importante conocer los dos lados de la moneda. Resulta que Hugo López Gatell fue cuestionado por este tema en conferencia de prensa este sábado, y ahí dijo muy clarito que aunque nadie nos lo había dicho, los Servidores de la Nación sí están contemplados en la primera etapa de vacunación.

(En la siguiente imagen no los mencionan, pero dice Gatell que sí están considerados)

¿Cómo estuvo la versión de Gatell? Bueno, ante la pregunta sobre las denuncias de que servidores púbicos se seguían saltando la fila y andaban recibiendo la vacuna, el subsecretario primero pidió que cuando eso suceda, se debe presentar una denuncia para que las autoridades puedan actuar.

Peeeero, minutos después aclaró que tratándose de los llamados Servidores de la Nación, ellos “forman parte de las Brigadas Correcaminos, de hecho, son quienes coordinan las Brigadas Correcaminos; y está indicado en el Plan de vacunación que los miembros de la brigada también sean vacunados. Entonces, para que ustedes también no se sorprendan (…) No es anomalía, no es abuso, es parte de lo que está planeado“, explicó.