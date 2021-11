Recordando el Corona Capital 2013: Entrevista con Matt Helders

Ya se acerca el Corona Capital 2021 y la emoción se siente rumbo al regreso de uno de los mejores festivales del país. Acá en Sopitas.com, estamos repasando algunos de los mejores momentos que hemos vivido de la mano delos artistas que se han parado en esa tarima. Ahora, aquí les dejamos la platica que tuvimos con Matt Helders de Arctic Monkeys en aquel momento….

Estamos a pocos días de la cuarta edición del Corona Capital 2013 y ya queremos ver a muchas bandas, pero especialmente a una que tiene muchísimos seguidores en México y es consentida de Sopitas.com, los Arctic Monkeys.

Hace exactamente un mes lanzaron su quinto disco AM y dos días después ya estaban nominados para ganar el Mercury Prize, álbum tras álbum nos han sorprendido y cada vez somos más fans. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos. Con uno de nuestros bateristas favoritos de la última década; Matt “Agile Beast” Helders, quien amablemente nos contestó el teléfono mientras estaba en Nashville antes de que ofrecieran un concierto en la ciudad.

Esto fue lo que platicamos con él.

SOPITAS.COM: Felicidades por su tercera nominación al Mercury Prize ¿cómo te sientes?

MATT HELDERS: Es grandioso. Es un honor increíble estar nominado otra vez por ese premio. Quiero decir, lo ganamos con nuestro primer disco y (al año siguiente) fuimos nominados de nuevo por el segundo disco; esta vez, estamos muy orgullosos de estar considerados.

S: ¿Tienes algún favorito para ganar el premio? ¿Tal vez un álbum que consideres que debería ganar?

MH: No lo sé. David Bowie probablemente se lo podría llevar.

S: Esta es la tercera vez que vienen a México ¿cómo te sientes? ¿Ya tuvieron la oportunidad de descubrir lugares? Tal vez ya tengan cosas favoritas de la cultura, la comida, la música…

MH: Pues sí, nos encanta la comida, al igual que el mezcal y el tequila. Pero las veces que hemos estado por allá han sido de “llegas y te vas”, algo muy rápido ¿sabes? pero la última vez nos dimos una vuelta por los mercados y vimos algunas cosas interesantes.

S: Estamos muy emocionados por su presentación el próximo domingo en el Corona Capital, de hecho tocan el mismo día que Queens of the Stone Age. Vimos que la semana pasada en Los Angeles Josh Homme se subió al escenario con ustedes a cantar “Knee Socks” ¿tendremos la oportunidad de ver algo así el domingo? Porque nos encantaría…

MH: Sí, tal vez. Eso espero. Vi en el poster que estamos las dos bandas el mismo día. Esperemos que se pueda repetir la ocasión.

S: Supimos que te mudaste a LA ¿cuál fue la razón principal para dejar Sheffield? Además de la grabación del disco.

MH: Nos gusta mucho grabar discos por allá. Pasamos mucho tiempo ahí, ahora y en el pasado. Tenemos nuestro propio espacio de estudio. Disfrutamos mucho estar ahí, es un pueblo lleno de monos como nosotros.

S: Tienes un festival en Sheffield llamado Tramlines, ¿qué pasará con él? ¿seguirá llevándose acabo?

MH: Sí, de hecho, yo ya no estoy involucrado, es un amigo mío el que lo hace. Todavía trabaja ahí y sigue ocurriendo cada año.

S: ¿Cuál era el proceso de escoger a las bandas que tocaban en el festival?

MH: La primera vez que lo hicimos fue difícil porque todo era gratuito y no le podía ofrecer dinero a las bandas para tocar. Tuve que contactar a gente que conocía o que me agradaba, en las que confiaba para que me apoyaran por una buena causa.

S: Cambiando de tema, si fueras escogido por toda la gente del planeta para mandar una canción al espacio exterior ¿cuál mandarías?

MH: Diría que si fuéramos a tocar en el espacio exterior, deberíamos tocar “Arabella”.

S: Le dijiste a NME hace unas semanas en un tono irónico que si alguna vez perdías tu destreza para escribir canciones probablemente serías jardinero o algo, ¿qué crees que estarías haciendo si no fueras músico?

MH: Es difícil decir porque terminé haciendo esto directamente después de la escuela. No me dio mucho tiempo para pensar sobre lo que quería hacer. Probablemente tendría un oficio, como electricista o algo así.

S: Te escuché bromear alguna vez en un V Festival acerca de hacer tu disco solista debut, me gusta mucho esa idea, si eso alguna vez llegara a pasar o hablando fantasiosamente ¿a quién reclutarías para colaborar en ese álbum?

MH: Un álbum pop. No lo sé, fuera de la banda estoy abierto a cualquier cosa. Creo que soy capaz de hacer algo así, pero necesitaría el apoyo de chicas para llevarlo a cabo, muchas chicas. Hay mucha gente talentosa por ahí. Katy Perry.

S: Además de haber curado un festival, sacaste tu propia marca de ropa (Supremebeing) un álbum de remixes, parece que te gusta mantener la mente ocupada creando cosas en diferentes áreas ¿tienes ideas de qué seguirá?

MH: Supongo que tuve tiempo para hacer todo eso cuando tuvimos un descanso y Alex estaba metido con los Last Shadow Puppets. Ahora que estamos enfocados en AM hemos estado juntos la mayor parte del tiempo.

S: Los coros en AM fueron hechos por The Space Choirboys (Matt y Nick) y estuvieron influenciados por R&B, algunos nombres hemos leído como Aaliyah u OutKast pero ¿quién te influyó directamente?

MH: Definitivamente hay algo de eso en AM. Es música con la que crecí escuchando en la radio. Creo que mucho de eso era R&B como TLC y Destiny’s Child. Por alguna razón, es divertido cantar esas melodías, así que fue interesante llevar eso a los Arctic Monkeys.

S: Y finalmente ¿tienes algún consejo para las bandas que están comenzando su carrera?

MH: Es difícil decir, muchas cosas han cambiado desde que nosotros empezamos. Estos días hay bandas que nunca han tocado en vivo, lanzan un disco de estudio y cuando alguien va a verlas, no saben tocar bien. Creo que es muy importante que puedas tocar bien en vivo para darle a la gente un buen show.

Si empezamos escribiendo esto con emoción pensando sólo en su show, ahora ya no podemos con ella de saber lo que podría pasar en el Corona Capital junto a Josh Homme.

