¡Cates! ¿Qué pasó entre Eslovaquia y Rusia por la Sputnik V?

Tiene poco que surgió una polémica entre Rusia y Eslovaquia, que ha puesto en los reflectores de los medios —otra vez— a la vacuna Sputnik V. ¿Por qué? Pues, el órgano regulador de esos lares aseguró que el lote que le compró a los rusos no coincide con las características de la vacuna que analizó la revista científica de The Lancet.

Y esta noticia implicó un trancazo mediático para Rusia, cuyo gobierno ya le pidió a Eslovaquia que regrese el lote para que pueda ser utilizado en otros países —además de rechazar la información del Instituto Estatal de Control de Drogas del país europeo.

RDIF CEO Kirill Dmitriev held a productive meeting with the Vice Prime Minister of Slovakia Igor Matovič. RDIF remains committed to assisting the people of Slovakia with vaccination by Sputnik V.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021