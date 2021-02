Ensayo de Fase III de Sputnik V arroja eficacia del 91.6%: The Lancet

No sólo en México, sino en varias partes del mundo hay dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V… sin embargo, los resultados que hoy echa The Lancet sobre ensayos de la Fase III del biológico ruso bien podrían reducir los cuestionamientos (ya si no, tons quién sabe qué #$%& quieren).

En un artículo que hoy publica la prestigiada revista médica (la cual ya había informado sobre las fases II y II ) se informa que la vacuna Sputnik alcanzó en sus últimas pruebas una eficacia del 91.6% contra el COVID-19.

Cabe señalar que los resultados obtenidos son de pruebas intermedias de la fase III y en éstas participaron casi 20 mil voluntarios, de los cuales ninguno presento efectos secundarios de gravedad.

La Sputnik también mostró buenos resultados en adultos mayores

Por si lo anterior no hace prever que Lilly Téllez no comerá aguacate en un ratote, también se agrega que los resultados de un sub análisis hacen prever que la vacuna es aplicable (sin broncas) a adultos mayores de 60 años. En este pequeño estudio se les aplicó la Sputnik V a 2 mil adultos mayores y ninguno presentó efectos adversos. Fue “bien tolerado en este grupo”, se presume.

No obstante los positivos resultados, The Lancet aclara que se necesitan más investigaciones para confirmar los resultados en aquellos que pertenecen a grupos de riesgo no representados y etnias no blancas.

Aunque a los que les sale salpullido cada que se habla de algo ruso aseguran que la vacuna Sputnik V no ha sido autorizada en ningún país, El País resalta que ésta ya ha sido registrada en 16 países de todo el mundo. Estos son: Bielorrusia, Serbia, Argentina, Bolivia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Guinea-Conakri, Túnez y Armenia.

La Sputnik V ha sido motivo de polémicas en México, luego que el director del INSABI anunció su próxima llegada al país. Para calmar los ánimos, el subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que ésta sólo será aplicada cuando tenga los permisos correspondientes… así como ha pasado con otros medicamentos.