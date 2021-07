Espuma blanca cubre un kilometro de playa de Coatzacoalcos, autoridades cierran zona

“Ya vimos cómo se incendiaba el mar… ya nada nos puede sorprender”, decía la gente del sur del país… y que este fin de semana se dejó ver espuma blanca a lo largo de la playa de Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con diversos medios, la espuma que apareció este fin de semana en la playa de Coatzacoalcos no tenía olor desagradable… y, aunque no se conocía su origen, no faltaron los vacacionistas aventureros que, a riesgo de que horas después anduvieran con sus ronchotas, se dejaron acariciar por el blanco burbujeo.

David Esponda Cruz, Titular de Protección Civil, señaló que el fenómeno podría deberse a la agitación de las olas… sin embargo, el ayuntamiento de Coatzacoalcos señaló por medio de un comunicado que, ya todavía no es claro el origen de la espuma, se recomienda a la gente no introducirse al mar, hasta nuevo aviso.

“Este fenómeno podría deberse a la agitación de las olas, ya que existen zonas en la costa donde existe una alta concentración de materia orgánica, que ocasiona una floración local de colonias de microalgas que al romperse crean ese fenómeno”.

¿Mera agitación “de la marea”? Puede ser… sin embargo, medios locales indican que, a pesar de que ayer (domingo 18 de julio) ya no hubo presencia de oleaje en las costas, la espuma seguía visible. “Lo cierto es que se notó aún los residuos de espuma que coincide con una toma de aguas residuales en la playa en la calle Ambrosio Solórzano”, denuncia el portal periodístico Costa Veracruz.

Las autoridades detallaron que la espuma cubre más de un kilómetro de la zona costera, a la altura de las colonias Petroquímica y Playa Sol.

Según indica El País, aunque el ayuntamiento de Coatzacoalcos todavía no tiene claro el origen de la espuma blanca, descarta que ésta tenga presencia de químicos… pero, en lo que descubren de dónde fregaos salió, quedará cerrado el tramo de la playa en que fue reportado el fenómeno.

Nomás como mero dato, a unos cuantos kilómetros de donde se visibilizó la espuma se encuentra un parque industrial en el que operan plantas de PEMEX y filiales… y, bueno, de acuerdo con el diario español, en dicho parque se han reportado incidentes en los últimos meses: desde incendios hasta problemas eléctricos… pero nada que ocasione espuma (esperemos).