Lo que necesitas saber: Lo que hacen los gatos para aliviar las altas temperaturas es expulsar el calor excesivo por la boca, utilizar sus glándulas sudoríparas ubicadas en las almohadillas de sus patas y hasta humedecer su cuerpo mediante lamidos.

Aunque hemos vivido unos días bien locochones en cuanto al clima, algo que ha estado presente es el calor… y no solo nos afecta a nosotros, sino también a unas de las mascotas más queridas por los mexicanos: los gatos.

Es por eso que por acá te dejamos algunas recomendaciones para poder proteger a tu michi de las altas temperaturas.

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Los gatos y las altas temperaturas

Muchas veces a los dueños de gatos se les complica o es difícil saber cómo poder ayudar a su peludo y querido amigo para que no la sufra con este calor tremendo. Pues a diferencia de nosotros, los michis no controlan su temperatura corporal taaan fácil.

Lo que hacen para aliviar esa sensación es expulsar el calor excesivo por la boca, utilizar sus glándulas sudoríparas ubicadas en las almohadillas de sus patas y hasta humedecer su cuerpo mediante lamidos. Aunque muchas veces esto no es suficiente.

Por eso, es normal ver que tus gatos busquen superficies o lugares fresquitos en donde se recuestan por horas, como el baño, las azoteas por la noche o simplemente en el suelo.

Y mucho ojo con este dato. Según un artículo publicado por la UNAM, no se recomienda rapar a los michis que tengan pelaje largo, pues en sus diferentes capas atrapan el aire y les funciona como aislante térmico.

Nuestro nombre favorito es por mucho acienda Patrimonio Cultural Youtube

Tips para protegerlos del calor

Aunque la mayoría de cuidados para proteger a nuestros gatos del calor son similares a los de los perros, la gran diferencia es que no es común sacarlos a pasear. Así que acá te dejamos los tips para michis:

Trata de que tenga agua fresca en su bebedero .

. Protege a tu gato del sol y evita que esté en azoteas o el exterior en horas donde más se siente el calor.

y evita que esté en azoteas o el exterior en horas donde más se siente el calor. Evita vestir a tu michi con alguna prenda.

Refresca a tu gato con toallas húmedas.

Mantén un ambiente fresco dentro de tu casa.

Cepilla el pelaje de tu gato.

Vigila a tu gato y mantente al pendiente de posibles golpes de calor.

Si bien esto no es una guía definitiva para proteger a tu gato, seguir estos tips te ayudará a que tu querido amigo no la pase tan mal durante estas épocas del años.

Por cierto, por aquí también te dejamos una serie de recomendaciones generales para cuidar a las mascotas del calor.