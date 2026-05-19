Lo que necesitas saber: Esta extensión hasta las 4 de la mañana estará activa desde el primer partido hasta la gran final. Es decir, del 11 de junio al 19 de julio.

Con la llegada del Mundial 2026 habrá algunos cambios en los horarios de servicio de bares y restaurantes… y para sorpresa de algunos, el primero de los tres países sede en extender las horas de venta de alcohol fue Canadá.

Homero Simpson es gran fan de la cerveza Duff. Foto: Disney

Canadá extenderá su hora de servicio en bares y restaurantes durante el Mundial

Así como lo leíste. La fiesta y emoción por el Mundial 2026 en Canadá hará que, al menos en Ontario, los bares y restaurantes extiendan su horario de venta de alcohol hasta las 4 de la mañana.

Esta medida, anunciada a través de redes sociales por Doug Ford, miembro del Parlamento Provincial de Ontario, estará activa desde el primer partido hasta la gran final. Es decir, del 11 de junio al 19 de julio.

“Para que los aficionados puedan reunirse, animar a Canadá y celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin importar a qué hora se juegue el partido”, se lee en su post.

Y a todo eso, ¿también habrá extensión del horario de servicio en México?

Aunque de manera oficial no se ha anunciado una extensión en el horario de servicio y venta de alcohol en bares y restaurantes de México, parece que solo es cuestión de tiempo…

De acuerdo con Milenio, OpenTable ajustará sus menús y horarios para aprovechar el turismo y los partidos de futbol en nuestro país. Y es que, al menos en el Estadio Banorte, todos los encuentros serán después del mediodía.

En fin. Habrá que esperar para saber las medidas que implementarán las autoridades mexicanas respecto a la venta de alcohol. ¿Te gustaría que bares y restaurantes extendieran su horario de servicio hasta la madrugada?