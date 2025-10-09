Lo que necesitas saber: Un estado de emergencia permitiría acciones legales y obtención de recursos para apoyar a las familias afectadas por las deportaciones de ICE

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó a favor de declarar un estado de emergencia en respuesta a las redadas de ICE. Buscan proteger a sus comunidades de inmigrantes y llevan meses analizando la forma legal de hacerlo.

Condado de Los Ángeles podría declarar estado de emergencia por culpa de ICE

“Las familias están siendo separadas y nuestros vecinos secuestrados. Ya sabemos que se trata de una emergencia; hoy, la Junta ha aprobado mi moción para hacerlo oficial”, publicó en redes sociales Lindsey Horvath, impulsora de la medida.

El objetivo de declarar un estado de emergencia a nivel local, es que la Junta de Supervisores pueda contar con recursos financieros y legales para apoyar a las familias de inmigrantes que se ven afectadas por las redadas de ICE, ya sea por alguna detención, o por no poder salir a trabajar por miedo a ser deportados.

“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”.

¿Cuándo se podría declarar el estado de emergencia en Los Ángeles?

Desde hace varias semanas se ha puesto sobre la mesa la idea, pero lo dicho, finalmente se aprobó pasar la moción a una votación final. Esa sucederá el martes 14 de octubre, por lo que ese día sabremos si se declara o no el estado de emergencia.

¿Y de qué serviría declarar un estado de emergencia en Los Ángeles por ICE?

Quienes impulsan este estado de emergencia, buscan que haya un marco legal para establecer una moratoria de desalojo, la cual representa que quienes no puedan pagar la renta de sus hogares, no puedan ser desalojados si comprueban que la falta de pago se debe a que son afectados por la situación por la que se declaró la emergencia, en este caso, las redadas de ICE.

También permitiría la creación de nuevos puestos de trabajo a nivel administrativo, los cuales estarían plenamente dedicados a brindar apoyo en distintas áreas a las y los inmigrantes.

Además, una declaración del estado de emergencia permite solicitar fondos del gobierno estatal para asistencia de las personas afectadas, así como recibir fondos privados para ofrecer distintos servicios de forma gratuita.

El riesgo de declarar una emergencia por ICE

La intención suena bastante bien, pero no te puedes poner en contra de ICE sin pensar en las consecuencias. Quien votó en contra de la iniciativa, Kathryn Barger, considera importante apoyar a las y los inmigrantes, pero le preocupa lo que podría venirse encima.

En primer lugar, está segura de que la administración de Trump impugnará la declaración y podría comenzar un litigio interminable que se convierta en un obstáculo para ayudar a corto plazo.

También cree que los propietarios de las viviendas que no reciban sus pagos podrían iniciar demandas contra el Condado, lo cual ya sucedió cuando se implementó la mencionada moratoria de desalojo por la pandemia.

lo cual ya sucedió cuando se implementó la mencionada moratoria de desalojo por la pandemia. Por último, alertó sobre el riesgo de que la moratoria de desalojo ponga al descubierto a migrantes que se encuentran ilegalmente en Los Ángeles, pues para comprobar que son afectados por las redadas de ICE, en algún momento deberán revelar su estatus migratorio ante una autoridad y eso lo podrían aprovechar los agentes de ICE.

“Me preocupa la autodeclaración y la vulnerabilidad en la que vamos a poner a nuestros inquilinos inmigrantes al verificar que necesitan ayuda”, cita Los Angeles Times.

Pues nada, a esperar ese 14 de octubre para saber lo que pasa en Los Ángeles con este asunto.