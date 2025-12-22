Lo que necesitas saber: Hacienda asegura que lo firmado en el gobierno de EP fue negociado por la actual administración y así fue como quedó.

Hace unas semanas, se confirmó que la FIFA y todas las empresas organizadoras del Mundial 2026 librarían impuestos… y, bueno, en respuesta a las críticas y demás del respetable (y, en especial, por la investigación de la periodista Peniley Ramírez), la Secretaría de Hacienda responde asegurando que dicha exención será acotada… limitada, pues.

Se negoció Garantía Gubernamental firmada en gobierno de EPN

Por medio de un comunicado, Hacienda aclara que dicha exención a todo mundo involucrado en el Mundial fue firmada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por esto, la actual administración entró en negociaciones con la FIFA Y FEMEXFUT para “adecuar las medidas fiscales y aduaneras”.

Resultado de lo anterior, se consiguió limitar el alcance de la Garantía Gubernamental con la que se exentaba a FIFA y organizadores del Mundial de pago de impuestos… y, bueno, aunque parece que la exención quedó de la misma manera, Hacienda asegura que no.

Fotografía fifa.com

Exención sólo aplicará a ejercicio fiscal 2026… y sólo a sujetos directamente involucrados en organización del Mundial

Para empezar, Hacienda asegura que el gobierno de Peña Nieto autorizó fue una exención de impuestos hasta el ejercicio fiscal de 2028. Tras negociaciones, se limitó a únicamente el ejercicio fiscal 2026 (como se sabía desde hace semanas) pero, además, no serán beneficios fiscales amplios y de alcance general.

“Actualmente, los beneficios sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales”, explica Hacienda.

ENtrega Paquete Económico 2026 / Foto: @Hacienda_Mexico

De acuerdo con Hacienda, en el acuerdo de EPN la exención aplicaba para la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento…

Ahora se acota: “aquellas contrapartes no incluidas directamente en la norma habilitante que participen en juegos y eventos en territorio nacional, sí deberán pagar ISR”.

Y todo sólo negociando, presume Hacienda… sin necesidad de peleas en tribunales ni nada por el estilo. Ahora sí, con la limitación de la exención de impuestos, a ver cómo llegan los 5.5 de turistas extranjeros para derramar hasta 3 mil millones de dólares en el país.