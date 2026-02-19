Lo que necesitas saber:

De momento, el expríncipe tuvo que ser puesto en libertad en espera de una investigación más extensa.

El arresto del expríncipe Andrés acaba de dar un nuevo giro: fue puesto en “libertad bajo investigación” tras estar 11 horas detenido por su relación con Jeffrey Epstein.

Príncipe Andrés participando en el entierro de una cápsula del tiempo en York Racecourse en 2019
El entonces duque de York participa en el entierro de una cápsula del tiempo durante el Diamond Jubilee del John Smith’s Cup en York Racecourse, Reino Unido, el 13 de julio de 2019. Foto: Mick Atkins / Shutterstock.com

Expríncipe Andrés es puesto en “libertad bajo investigación”

El expríncipe Andrés vuelve a ser tendencia. Tan solo 11 horas después de haber sido detenido por su relación en el caso Epstein, el exmiembro de la realeza fue puesto en libertad.

En redes sociales han comenzado a circular fotografías de la liberación del hermano del rey Carlos III, recostado en la parte trasera de un vehículo, en lo que parece ser un intento por evitar las cámaras.

exprincipe-andres-puesto-libertad-bajo-investigacion-1
Expríncipe Andrés es puesto en libertad // Captura de pantalla

¿Qué sigue para el expríncipe?

De acuerdo con un experto de la BBC citado por El País, el expríncipe solo podía permanecer detenido hasta 96 horas como máximo, pues una detención más larga necesita múltiples prórrogas de altos mandos policiales y de un tribunal.

Al igual que en la mayoría de los casos, al no ser acusado, Andrés tuvo que ser puesto en libertad en espera de una investigación más extensa. Además, puede ser citado nuevamente e incluso arrestado si aparecen nuevas pruebas.

Sin duda, por lo pronto, esta detención mostró al mundo que “nadie está por encima de la ley”, ni siquiera un exmiembro de la realeza.

Detención del príncipe Andrés: la policía británica lo arresta por sus vínculos con Epstein

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Trump ataque Irán

Estados Unidos podría atacar a Irán si no hay acuerdo nuclear
donald trump amenaza con atacar por tierra a cárteles de méxico

Corte Suprema de Estados Unidos echa para atrás los aranceles recíprocos de Trump
¿Qué pasó con la cédula profesional? Ya no es una identificación oficial

¿Qué pasó con la cédula profesional? Ya no es una identificación oficial
Ley Therian: Presentan iniciativa contra el bullying a therians en Nuevo León

Ley Therian: Presentan iniciativa contra el bullying a therians en Nuevo León

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook