Lo que necesitas saber: No es problema reciente en el Estado de México, pero en los últimos días se han intensificado las denuncias de extorsión.

Luego de difundirse en redes varios videos que nomás de verlos se siente sudor frío por el nivel de abuso de poder que manejan las autoridades del Estado de México, la fiscalía local mete las manitas y avisa que ya dio de baja a elementos de la Policía de Investigación…

Lo anterior, en una primera tanda. Tras rascarle más al asunto (investigación le dicen), se ha descubierto que en el asunto también hay involucrados falsos policías.

Extorsión en carreteras del Edomex / Captura de pantalla

Falsos policías fueron capturados en flagrancia

En el boletín con la más reciente información de las acciones en contra de la extorsión que se comete en el Edomex, las autoridades señalan que ya se ejerció acción penal en contra de ocho elementos de la Fiscalía del Estado. Se les procesará por extorsión y usurpación de funciones públicas.

Además de lo anterior, se dio de baja a dos elementos más y se inició procedimiento administrativo en contra de todos los que han apañado. Hace semanas se indicó que fueron 10 agentes… ahora el número se mueve a 18.

Detenidos por extorsión en Edomex / Imagen: Fiscalía del Estado de México

En las investigaciones se cachó a tres civiles realizando secuestro exprés con fines de extorsión… pero, más importante, 19 personas fueron detenidas en flagrancia y rápido se detectó que se hacían pasar por policías (sin serlo, claro). ¿Cómo? Al momento de su detención se les aseguraron prendas e insignias apócrifas que utilizaban para ostentarse como elementos policiacos.

Extorsión en carreteras del Edomex / Captura de pantalla

Todo comenzó a finales de enero. La Fiscalía del Edomex informó que, tras checar varias denuncias ciudadanas (o sea, los muchos videos que hay en redes) decidieron investigar de oficio presuntos actos de extorsión, así como otras conductas achacadas a elementos de la institución… conductas delictivas, claro.

En un primer informe, la fiscalía mexiquense informó que 10 elementos de la Policía de Investigación a los que ya se les torció y removió de sus funciones.

Además, se les “concentró” en las oficinas centrales de la institución, en lo que se determinaba lo que era evidente nomás con darle una revisión a las grabaciones: que intentaron extorsionar a automovilistas que transitan por las carreteras de la entidad… aunque, principalmente, por la de Tecámac.

“Se continúa con los actos de investigación para identificar la probable intervención de estos u otros servidores públicos, así como personas ajenas a esta Fiscalía, en las conductas referidas”.

Acusados podrían alcanzar hasta 42 años de prisión

Son varias las denuncias que se han difundido en redes, gracias a que las víctimas graban todo con sus celulares pese a que, en algunas ocasiones, los funcionarios tratan de impedir ser captados por las cámaras (llegando, incluso, a querer arrebatar los teléfonos.

Las denuncias son similares: agentes que se identifican como funcionarios del Estado de México (policías, agentes ministeriales, policía de Investigación, tránsito) detienen a los automovilistas sin razón aparente, llegando hasta a intentar cerrarles el paso a la fuerza… sólo llevar a cabo “una pequeña revisión”.

El pasado 20 de enero, el diputado local, Samuel Hernández, solicitó a la Fiscalía del Edomex que investigara tanta denuncia en redes… recordándole a la justicia que, gracias a una reciente ley, en el Estado de México la extorsión se persigue de oficio y llega a castigarse con hasta 42 años de prisión.