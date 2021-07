Familia afectada por el socavón de Puebla rechaza terrenos para nueva casa, dicen las autoridades

A casi un mes de que el socavón de Puebla finalmente “devorara” la casa de la familia Sánchez Xalamihua, sus integrantes todavía no tienen el terreno prometido para construir una nueva vivienda. Pero ojo, dicen las autoridades poblanas que no es su culpa, sino que la familia, hasta ahora, no ha aceptado las propuestas de terreno.

Esto dicen las autoridades

Así se dio a conocer este viernes 2 de julio en la videoconferencia de prensa que las autoridades de Puebla realizan para informar a su población. Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, informó que la familia Sánchez Xalamihua no ha aceptado las propuestas de terreno que han sido ofrecidas por el Ayuntamiento del Municipio Juan C. Bonilla.

Recordemos que uno de los compromisos de las autoridades poblanas, específicamente de las del municipio donde se originó el socavón, fue precisamente facilitar un nuevo terreno para que la familia afectada pudiera construir un nuevo hogar. Y ante la pregunta de la prensa de si eso ya sucedió, Hill Mayoral indicó que las propuestas ya existen, pero la familia las rechaza.

“Sobre el tema del terreno, hay propuestas por parte del presidente municipal que le han hecho a la familia afectada que perdió su casa, sin embargo, entiendo que ellos no lo han querido aceptar. Pero propuestas ya hay”, dijo.

El socavón de Puebla se mantiene del mismo tamaño y bajo vigilancia

La secretaria de Gobernación de Puebla aclaró que, hasta este fin de semana, las dimensiones del socavón que devoró la casa de la familia Sánchez Xalamihua se mantienen tal como en los últimos reportes: 126 metros en su eje mayor y 123 metros en el menor.

La funcionaria Estatal informó también que el fenómeno (del que hasta un pan ‘conmemorativo’ ya se vende por los rumbos), es monitoreado de manera permanente por elementos de Protección Civil. Además, su perímetro se mantiene bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, por aquello de que ya se andaba convirtiendo en un punto turístico.

La anomalía se formó el pasado 29 de mayo y fue creciendo rápidamente. Dos semanas después, la casa de la familia Sánchez Xalamihua finalmente cedió a su avance, pero ya desde antes se había anunciado que las autoridades donarían un nuevo terreno para los afectados.

Pues sus motivos tendrá la familia, pero ojalá que pronto quede resuelto todo este asunto.