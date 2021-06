¿Pa’l susto? Aunque no lo crean… ya venden el pan del recuerdo del socavón de Puebla

No cabe duda de que la creatividad del mexicano no tiene límites, porque vemos oportunidad hasta en los momentos más difíciles. En las últimas semanas, los ojos de nuestro país y otras partes del mundo han estado en Puebla y no, esta vez no es porque se anden cayendo en la ciclovía , pues en ese estado y dentro del municipio de Juan C. Bonilla, apareció un enorme socavón que para sorpresa de todos, cada día que pasa crece más.

Alrededor de este agujero han ocurrido varias cosas. La semana pasada todos anduvimos pendientes a los dos perritos que quedaron atrapados, y luego de días de incertidumbre fueron rescatados. Sin embargo, también una familia estuvo en peligro cuando su casa se vio amenazada por este hoyo –que en los últimos reportes dicen que alcanzó un tamaño de 126 x 114 metros, y una profundidad de unos 56 metros– y que finalmente cayó el pasado 12 de junio.

Agárrense… porque ya hay pan del socavón

Pero más allá de todas historias unidas por el socavón, desde que se hizo en noticia mundial, algunos habitantes de Santa María Zacatepec vieron en este lugar un verdadero momento para ganar unos pesos, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que alrededor de la zona de riesgo encontraron a varias personas vendiendo desde comida, paletas y raspados hasta cobrando por entrar el baño. Ya saben, cosas elementales para ver “el show”.

Hay quienes dieron un paso más allá, pues ya andan vendiendo el pan oficial del agujero que ha puesto a Puebla en el mapa mundial y, aunque nos encantaría que esto no fuera cierto, la realidad es otra. De acuerdo con El Sol de México, los creadores de este postre tan creativo son don César Moreno y su hija Citlali, que a un pan típico de feria mexicana le escribieron la frase “Recuerdo del Socavón” para venderlo entre turistas.

Todo es por una buena causa

Sin embargo, fueron Luis Ángel Cortez y Astrid quienes decidieron llevarlo a otro nivel, agregándole helado y las figuras de los perritos que quedaron atrapados en el socavón. “Lo empezaron a comprar y una chica que vino me compró uno, que de hecho decía socavón y de ahí nace el meme, porque llega a su casa, le hace el hoyito y le pone el chocolate y los perritos y pues así y nosotros vendemos el pan”, dijo Citlali Moreno.

De cualquier manera, ambas partes comentan que decidieron hacer estos panes solamente eran para apoyar a la economía local y no intentan lucrar como tal de esta situación. La hija de don César dice que venden la piezas en 50 pesos cada una y desde que apareció en redes sociales las ventas se dispararon hacia las nubes. Así que ya lo saben, si andan cerca del agujero de Puebla, no olviden llevarse el bonito recuerdo del evento.