Lo que necesitas saber: La denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alega que su familiar fue "asesinado ilegalmente".

Aunque ya no se han reportado en los últimos días ataques del gobierno de Trump a supuestas “embarcaciones de narcos”, el presidente de Estados Unidos ha librado repercusiones…

Aunque eso está por cambiar, pues la familia de una víctima que murió en uno de estos ataques presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que fue asesinado ilegalmente.

Ataque de EEUU a buque “narcoterrorista” / Captura de pantalla

Familia de víctima asesinada por los ataques de Trump a “barcos de narcos” presenta denuncia

De acuerdo con información publicada por The Guardian, ya se presentó la primera denuncia formal por los ataques aéreos que ha hecho libremente el gobierno de Trump contra presuntas embarcaciones de narcos.

Una familia en Colombia representada por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la demanda se identifica a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, como autor del crimen… y quien, por cierto, ya admitió que dio la orden del ataque a pesar de no saber la identidad de las personas que iban a bordo de los barcos.

Eso sí, esta no es la única irregularidad en el caso, pues el día del ataque el presidente Trump dijo que la tripulación era de Venezuela, pero tiempo después se dio a conocer que las personas asesinadas eran de Colombia.

Nuevo ataque de Ataque de Estados Unidos en Pacífico // X:@SecWar (captura de pantalla)

Gobierno de Trump acepta que “remataron” a sobrevivientes…

De momento, la familia apenas presentó su denuncia. Curiosamente, todo se da justo cuando el gobierno de Estados Unidos aceptó que ordenaron “rematar” a dos sobrevivientes de un ataque realizado en las aguas del Caribe.

Aunque eso sí, el secretario de Defensa de Estados Unidos recurrió a la vieja confiable para decir que solo se trataba de “fake news”.