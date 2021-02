Presunto acosador de Mariana Sánchez es vinculado a proceso

Hace una semana, Fernando “N” se entregó por cuenta propia a las autoridades. Su intención era deslindarse del feminicidio de su compañera de trabajo, Mariana Sánchez. Hasta el momento, no se le relaciona con tal caso, sin embargo, por el delito de hostigamiento sexual ya fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que Fernando “N”, señalado como acosador de Mariana, quien fue encontrada sin vida el 28 de enero, ya fue vinculado a proceso como probable responsable del delito de hostigamiento sexual. Según la institución, en las diligencias realizadas el Ministerio Público aportó pruebas con las que el juez tomó la decisión, la cual implica prisión preventiva oficiosa.

“Con lo anterior, la FGE refrenda su compromiso de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, actuando en atención y estricto apego al debido proceso”, señaló la Fiscalía.

Fernando “N” es médico y era compañero de trabajo de Mariana Sánchez, en el centro de salud de el comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Ahí, la joven realizaba su servicio social como médico residente.

Aunque ahora todas las autoridades competentes dicen que están en contra de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, en su momento fueron omisas a los señalamiento de Mariana Sánchez, quien acusó a Fernando “N” de acoso sexual. Incluso solicitó a sus superiores que la reubicarán de centro de salud, para continuar con su servicio social, pero su petición fue ignorada.

Mariana Sánchez fue encontrada sin vida el pasado 28 de enero, en el cuarto que rentaba junto al centro de salud de Nueva Palestina. Según el reporte de las autoridades, la causa de su muerte fue “asfixia mecánica secundaria”.

Fernando “N” se entregó a las autoridades el pasado 18 de febrero. En grabación hecha previó a ponerse a disposición de la Fiscalía, el susodicho acusó que su familia era víctima de agresiones y acoso.

“Voy a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento, para resolver el caso en el que se me está inculpando (…) me están acusando de situaciones muy graves. Yo no he incurrido en ninguna de esas acciones que se me imputan”, aseguró el ahora vinculado a proceso.

Hasta el momento, además de Fernando “N”, las autoridades tienen bajo resguardo a Analí “N”, quien era directora de la clínica en que Mariana prestaba su servicio social; es acusada del delito de Abuso de Autoridad.