Lo que necesitas saber: Muchos migrantes se quedan sin documentos, lo que les impide buscar trabajo o incluso abrir cuentas para que familiares puedan enviarles dinero.

Debido a la relación no tan cercana que actualmente tiene Estados Unidos con Cuba, muchos migrantes cubanos terminan varados en Tapachula, sin oportunidad de conseguir empleo, recibir dinero de sus familias o regresar a sus hogares.

Más de 6 mil cubanos llegan a México tras ser deportados de EU; enfrentan un limbo migratorio

Todo esto viene a raíz de las múltiples deportaciones que se han realizado en EU y, ante la negativa de Cuba de recibir de forma constante a sus ciudadanos, el gobierno estadounidense ha optado por enviarlos a México.

Foto: Pexels

Aquí son apoyados con albergues, sin embargo, ante la gran cantidad de personas, muchos terminan durmiendo en las calles. Además, tras ser retenidos por autoridades migratorias, en varios casos se quedan sin documentos, lo que les impide buscar trabajo o incluso abrir cuentas para que familiares que siguen en Estados Unidos puedan enviarles dinero.

Y aunque ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han dado una cifra oficial, estimaciones extraoficiales apuntan a que en Chiapas hay más de 6 mil cubanos en esta situación.

Este escenario ya comienza a generar presión en la región. A esto se suma que muchos migrantes enfrentan dificultades para acceder a remesas, por lo que varios han comenzado a expresar su inconformidad, señalando que ni siquiera en su país vivían en condiciones tan precarias.

Foto: shutterstock

Sin duda, es un tema que da para pensar pues hace no mucho, Estados Unidos envió un avión con más de 200 migrantes de regreso a Cuba, lo que abre la pregunta ¿realmente no pueden ser deportados a la isla por temas políticos o hay otros factores detrás de esta decisión?