Lo que necesitas saber: Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos en Chicago, por narcotráfico, crímenes violentos y lavado de dinero

Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, va a declararse culpable en la corte de Chicago donde enfrenta su proceso. La audiencia será el próximo lunes, 1 de diciembre.

Foto: DEA de Estados Unidos

El hijo del Chapo enfrenta cinco cargos en Estados Unidos, y de acuerdo con Reforma, planea declararse culpable de al menos uno de ellos, uno relacionado con tráfico de drogas por liderar las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

Se trata de una estrategia que venía trabajándose desde hace meses, pues la audiencia de Joaquín Guzmán López ha sido aplazada varias veces hasta el próximo 1 de diciembre.

Ese tiempo fue usado por el abogado del hijo del Chapo, Jeffrey Lichtman, para negociar los beneficios que tendría con un acuerdo de culpabilidad.

El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos en El Paso, Texas / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Segundo hijo del Chapo Guzmán que se declara culpable

Importante recordar que en julio pasado, Ovidio Guzmán también se declaró culpable. Eso ocurrió en la misma corte de Chicago y ante la misma jueza, Sharon Johnson Coleman.

El segundo hijo del Chapo fue detenido junto con el Mayo Zambada en 2024. Según se dijo en su momento, él engañó al Mayo para citarlo en el punto desde donde se lo llevaron a Estados Unidos.

En julio se declaró inocente, pero como decíamos, parece que la estrategia ha cambiado, pues buscaría obtener una condena mínima que sería de unos 20 años en lugar de enfrentar cadena perpetua.