Lo que necesitas saber: La activista ambiental Greta Thunberg ha informado a su embajada que ha sufrió golpes y un trato degradante.

Luego de que en redes sociales comenzaran a circular acusaciones sobre abusos, maltratos y humillaciones que ha sufrido Greta Thunberg durante la detención de la flotilla Global Sumud, el gobierno de Israel ya negó todas las denuncias.

Ejército de Israel intercepta flotilla // X:@GlobalSumudF (captura de pantalla).

Israel niega acusaciones de abusos contra Greta Thunberg

Hace unos días las fuerzas de Israel detuvieran la flotilla Global Sumud, en la que se encontraba Greta Thunberg. Ahora, integrantes del movimiento propalestino han denunciado que la activista ha recibido abusos físicos, humillaciones y torturas.

Como era de esperarse, el gobierno de Israel ha negado dichas denuncias, mencionando que son “mentiras descaradas”. Además, aseguran que han respetado todos los derechos legales de los detenidos

“Greta tampoco se quejó ante las autoridades israelíes de ninguna de estas acusaciones ridículas y sin fundamento, porque nunca ocurrieron”, compartió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Foto: Fabrizio Villa-Getty Images.

¿Qué dicen las acusaciones?

De acuerdo con The Guardian, la activista ambiental Greta Thunberg ha informado a su embajada que ha sufrió golpes y un trato degradante.

Entre otras acusaciones que ha declarado, la que más ha causado ruido es la que dice que las fuerzas de Israel le tomaron una foto a la activista mientras la obligaban a sostener la bandera israelí

Sea o no verdad, lo cierto es que Thunberg permanece detenida junto con los más de 400 activistas que formaban parte de la flotilla. Mientras, los países de origen de cada uno se encuentran en espera de su repatriación.