Vaya polémica la que desató el presidente Andrés Manuel López Obrador con un mensaje en sus redes sociales. AMLO no guardó silencio ante la noticia de la legalización de la marihuana en la NBA, es decir, permitir su uso entre los jugadores sin sanción alguna. El Presidente le tiró bonito a Estados Unidos por eso.

A través de su cuenta de Twitter, AMLO mostró su descontento con la noticia mandándole decir al gabacho que se quejan y se quejan de la violencia en México, pero no hacen nada por contrarrestar el consumo de drogas entre su población. No nos mires a nosotros, así lo dijo él.

Mensaje de AMLO sobre legalización de la marihuana en la NBA / Foto: Getty

La legalizacion de la marihuana en la NBA

Pues tal como lo mencionamos, de acuerdo con diversos medios especializados como Marca, la NBA firmó un convenio con la Asociación de Jugadores para que la marihuana sea completamente legal para las superestrellas de la liga. Ahora podrán hacer uso de ésta de forma recreativa sin recibir sanción, según esa información.

Superestrellas como Kevin Durant encabezaron un movimiento que tomó fuerza en el 2020 con la famosa burbuja de la NBA para llevar a cabo los playoffs en medio de la pandemia. “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana sólo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate”, dijo en el programa ‘All The Smoke’.

Pero a AMLO no le gustó nadita la noticia

Si estamos de acuerdo o no, eso es otro tema. El asunto acá es que AMLO aprovechó para politizar lo sucedido con eso de su reciente cruzada contra las adicciones, principalmente tirándole al uso de fentanilo en la industria de la medicina (por acá te platicamos a fondo qué onda con AMLO y su lucha contra el fentanilo).

El mandatario usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a Estados Unidos por la legalización de la marihuana en la NBA, acusando a su gobierno de querer invadir México con el pretexto de enfrentar a los cárteles, pero al mismo tiempo “fomentar el consumo de drogas hasta en el deporte”.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”

Mensaje de AMLO sobre legalización de la marihuana en la NBA

AMLO finalizó su polémico mensaje con la frase “Es contradictorio e hipócrita” acompañada de una nota sobre la legalización de la marihuana en la NBA.